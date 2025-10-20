リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米国では10年7億ドル（約1014億円＝契約当時）の巨額契約ですら「バーゲン」という声も出ている。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

レギュラーシーズンでも自己最多55本塁打に加え、投手としても完全復帰。2023年オフに結んだ10年7億ドル（約1014億円＝当時）契約について、専門メディア「ドジャース・ネーション」は17日（同18日）に公式Xで、「ショウヘイ・オオタニ、冗談だろ？ 7億ドルの契約金は1ドルたりとも無駄じゃない」とつづった。

米ファンからも「オオタニの7億ドル契約は安いと思っている」「スポーツ史上最もバーゲンな契約だろう」「彼はまだ低賃金だと言える」「7億ドルはまったく十分じゃない」などの声が上がった。

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、自らの価値をさらに高める。



