DJ松永「板チョコアイス」こだわりの食べ方に佐久間宣行氏「ドーピングじゃねぇかよ（笑）」
Creepy NutsのDJ松永（35歳）が、10月18日に放送されたトーク番組「考えすぎさん」（テレビ東京系）に出演。森永製菓「板チョコアイス」のこだわりの食べ方を明かしたが、佐久間宣行氏から「ドーピングじゃねぇかよ（笑）」とツッコまれた。
「考えすぎさん」は、ハナコの岡部大、ファーストサマーウイカ、DJ松永、そしてプロデューサーの佐久間宣行氏が、さまざまな“雑談”をしていくトークバラエティ番組。2020年9月から不定期で放送・配信されていた前身番組が、このたび4年ぶりに復活、3週連続で放送されている（※今回は2週目）。
その中で、“私のちょっとした幸せ”についてファーストサマーウイカが「キッチンのすみでアイス2個食う」を上げ、「最近は『板チョコアイス』」と“推し”の具体名を出すと、佐久間氏も「『板チョコアイス』ね。うまい！」とうなり、ウイカは「あれは素晴らしい。スクイーズとか音系あるじゃないですか。ASMR系の、あれの効果が若干あるんですよ。たぶん、入口で」と話す。
すると、DJ松永も「めちゃくちゃわかる」と同意。そして「オレもめちゃくちゃ好きで、『チョコモナカジャンボ』（森永製菓）を買ってきて、あれも中に薄いチョコが入ってる。あれ（チョコモナカジャンボ）を包丁で二つに割って、その中に『板チョコアイス』を入れる」と食べ方のこだわりを明かすと、佐久間氏は「ドーピングじゃねぇかよ（笑）」、ウイカも「それギリ違法かもよ（笑）」と笑った。
