◇オランダ1部 フェイエノールト7―0ヘラクレス（2025年10月19日 オランダ・アルメロ）

フェイエノールトのFW上田綺世（27）が欧州参戦4年目にして初のハットトリックを達成し、7―0の大勝に貢献。早くもシーズン2桁得点超えとなる11得点に伸ばし、得点ランクも2位に6点差と独走。試合後にはクラブのオランダ1部5000得点を記念するユニホームなどが贈呈された。

上田はブラジルに勝利するなど日本代表戦2試合で連続ゴールを決めた勢いそのままに得点を量産。前半だけでハットトリックを達成すると、後半開始からはお役御免とばかりに途中交代。3連勝で首位キープに貢献した。

さらにこの日の2点目がクラブのオランダ1部5000得点という節目の一撃とあって、試合後にはファンペルシー監督から記念球を手渡され笑顔。フェイエノールト公式Xで2人の2ショットが掲載されると、ネットは歓喜。「おめでとう」「2人ともうれしそう」「エースからエースへ感動的な瞬間」などと反響を呼んだ。

また、主将のMFスタインは上田の活躍について「綺世のような選手がいたことが全員の自信に繋がった」と称賛。ゴール前で“自然”とボールが集まってくるプレーぶりに驚きつつ「彼のシューズには磁石が仕込まれているのでは?」と冗談交じりに話した。