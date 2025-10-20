WEST．の神山智洋（32）が、「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」（12月12、13日、福岡・久留米総合スポーツセンター久留米アリーナ）のスペシャルナビゲーターに就任し、大会テーマソングを担当することが19日、分かった。

同大会は、日本国内で初開催されるWDSF（世界ダンススポーツ連盟）公認の世界選手権。パリオリンピック（五輪）で正式種目となったことを機に、より注目度が高まる「ブレイキン（ブレイクダンス）」の頂点をかけ、世界各国のトップ選手が競い合う。

神山自身5歳からダンスを始め、高いスキルを持つことで知られる。ブレイキンには親しみがあり「自分もかっこよく技をきめてみたいとすっかり魅了されました。動画を何度も繰り返し見て技を分析し、見よう見まねで挑戦し、失敗を重ねながらも諦めずに挑戦しつづける日々を送っていました」と明かした。

パリ五輪期間中、同競技は日本では深夜から早朝にかけて放送されたが、全試合リアルタイムで視聴したほど。「ブレイキンの魅力や、選手の皆さまの輝きを伝えられるよう最大限に努めさせていただきます」と大役就任に気合十分だ。

決勝が行われる13日は、神山が会場で今大会のテーマソングを披露予定。同日はTBS系列全国28局ネットで放送される。