¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¡ÖÃæ±û¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±¶è¤Ç½é¤Î¡ÖPRÂç»È¡×¤ò°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£¿å¿¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ28ÅÙÌÜ¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤È¤Ê¤ë¡£¡¡3·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú¡¢¿å³ÝÉÔÆ°¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿Æ»ÆÜËÙ¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤¬¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£
Ãæ±û¶èÌò½ê¤Î°Ñ¾ü¼°¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¾´µ×¶èÄ¹¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÍÍê¤¬ËèÇ¯»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÃÏÌ¾¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢PRÂç»È¤â¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤³¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ËüÇî¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤¿¤Ö¤óÇ¯Ëö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¿å¿¹¤Ï¡Ö¿·¶Ê¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç210Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢Âçºå¾ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¡Ê½Ð¾ì¤Ê¤é¤Ð¡Ë23²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¡ÖÂè37²óÃæ±û¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢Ê¿À®7Ç¯9·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤âÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤ÏÂçºå¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡×¡ÖÌ´½§¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î3¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ç¡¢¹ÈÇò¤ÎÃæ·Ñ¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¥É¥ß¥Î¤òÊÂ¤Ù¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¤ÊÇ¯Ëö¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£