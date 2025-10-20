歌手の水森かおりが１９日、大阪・中央区の難波宮跡で行われた「第３７回中央区まつり」に出演し、３月にリリースした「大阪恋しずく」を歌唱した。

大阪は自身がデビューした１９９５年９月２５日にテレビの生放送に出演するために訪れていた場所。そこから今年で３０周年を迎えたことから、原点回帰の意味も込めて大阪の街並みを舞台にした歌をリリースした。

地元住民らがステージを囲む中で登場した水森は「すてきな舞台を用意していただいてうれしいです」と満面の笑み。曲には「御堂筋」「水掛不動」など同区にちなんだ歌詞が随所に含まれており「歌の舞台で歌わせていただいてるなという実感をかみ締めました」と声を弾ませた。

デビューを迎えた大阪について「毎回お邪魔する度に帰ってきたなという気持ちになる。特別だなと思います」と親しみを口にする。東京出身だが「人と人の距離が近い。自然体でいられる場所です」とうなずいた。

歌唱前には中央区役所で松田彰久区長から「中央区ＰＲ大使」に任命され、「もし、今年も紅白歌合戦に出場されるなら『大阪恋しずく』を万博会場から歌ってほしいです」と直々にオファーが。「まずは出場できることを第一目標として頑張りたい」とした上で、近年は歌唱中のドミノ倒しチャレンジが名物となっていることから「もし出場させていただけるとしたら、大屋根リングにドミノ並べるのはダメなのかな？」と前のめりで応じた。

３０周年を迎え、自身の代名詞ともなっている「ご当地ソング」も残るは徳島と福岡の２県。”全国制覇“も目前に控えているが「２つの県のファンの方がトリを飾りたいから譲り合ってる。気まずいです」と苦笑いしつつ「待っていただいてるのは歌手冥利に尽きる」と感謝の念を込めた。中央区には豊臣秀吉が天下統一の拠点に構えた大阪城も位置し、天下統一への意欲を問われると「そんな大きいことは言えないですけど、通じるものはあるかもしれないですね。あやかりたいですね」とほほえんだ。

これまでのご当地ソングは恋破れた女性を描いていきたが、今作では初めてハッピームードの曲に。恒例となっている自らの結婚に質問が及ぶと「最近はその話題にすら出していただけないので…」とポツリ。「３５周年のときはしてるかもしれないですよ？」と匂わせたが最後は「わかんない…」と自信なさげだった。天下を取るまでの道のりはまだまだ続いていく。