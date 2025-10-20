サンド伊達が相方に不満「年々せっかちになってきてる」新幹線で仙台到着15分前から…
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。相方・富澤たけし（51歳）について「年々せっかちになってきてる、あいつ。なんなん、もうあいつ！」と愚痴をこぼした。
番組は今回、日光・鬼怒川で紅葉スポットを巡るお散歩へ。立ち寄った日光の名店でお団子を食べながら、ゆったりとした会話が進む中、ガイド役を務めたお笑いコンビ・U字工事が「次は鬼怒川へ」と全体のスケジュールを伝える。
これに「良いんじゃないですか？」「いいよいいよ〜（行こう）」と、狩野英孝、伊達、U字工事がまだお団子を食べながら談笑していると、富澤は「じゃあもう行こう、早く。決まったら早く行こう」と言い始め、狩野は「日光でバタバタするの嫌だなぁ。ゆっくり行きたいですよ」と少し抵抗したが、富澤は立ち上がって「抹茶一気に飲め、早く」と促した。
狩野と同じくのんびり進めたい伊達は「（抹茶は）一気に飲むやつじゃないんだって。お前、なんで全部飲んでんの？」と、一人だけ早いペースで完食・完飲していることに驚き、富澤は「ごちそうさまでした〜行こう！」と、そそくさと店を出てしまう。
そんな富澤について、「嫌だなぁ。すごいせっかちなの、こいつ。新幹線もさ、仙台駅に着く15分前から出口でこうやって（窓の外見ながら構えてる）。マジで。早いのよ。まだ白石蔵王あたり通ってんのに、もうこうやって（降りる支度して立ってる）。早いわぁ。あいつせっかちでほんとに。年々せっかちになってきてる、あいつ。なんなん、もうあいつ！」と愚痴が止まらない伊達だった。
