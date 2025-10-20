終盤にマグワイアが勝ち越し弾！ マンUがアモリム体制で初のプレミア連勝…リヴァプールは公式戦4連敗
プレミアリーグ第8節が19日に行われ、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。
10月のインターナショナルマッチウィーク明けには、プレミアリーグを代表する名門同士の一戦が実現。プレミアリーグ2連覇を目指すリヴァプールは、今季のプレミアリーグ開幕から、チャンピオンズリーグ（CL）やカラバオ・カップ（EFLカップ）も含めた公式戦で7連勝と絶好のスタートを切ったが、9月27日に行われた第6節でクリスタル・パレスに1−2で敗れると、ここからCLも含めた公式戦で3連敗。今節、マンチェスター・シティが勝ち点「3」を積み上げたことで、試合前での順位は3位となっている。
対するマンチェスター・ユナイテッドは、ルベン・アモリム監督体制2年目のシーズンで公式戦3戦未勝利と苦しいスタートを強いられたものの、徐々に白星の数を増やしてきている。前節終了時点での成績は3勝1分3敗。勝ち点「10」の獲得にとどまっているが、上位浮上のため、今節は今季初の2連勝を目指す。
そんな両チームが『アンフィールド』で相まみえるゲーム。リヴァプールに所属する遠藤航はケガのため今季初のメンバー外となった。
試合は立ち上がりの2分に動く。ピッチ中央付近でクリアボールを拾ったブルーノ・フェルナンデスが右サイドへ広げると、アマド・ディアロが左足アウトサイドでスルーパスを通す。抜け出したブライアン・ムベウモがニアサイドを撃ち抜き、アウェイチームのマンチェスター・ユナイテッドが先手を取った。
ホームで痛恨の失点を喫したリヴァプールは14分、モハメド・サラーの蹴ったフリーキックをフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせ、この試合最初のシュートを放つと、21分にはチャンスを構築。自陣でセカンドボールを拾ったドミニク・ソボスライが斜めのパスを入れたところから、リヴァプールがカウンターへ転じ、サラーからのパスを受けたコーディ・ガクポが右足でフィニッシュまで持ち込む。しかし、ここはファーポストに嫌われた。
対するマンチェスター・ユナイテッドは、守備時には低い位置で中央を固めるブロックを構築し、リヴァプールの攻撃陣に付け入る隙を与えない。24分には追加点のチャンスも作り出す。マテウス・クーニャがサイドチェンジで右サイドへ広げ、アマドがドリブルでボックス内まで侵入。相手を引き寄せてマイナスへ折り返すと、最後はB・フェルナンデスが右足で狙ったが、ここは右ポストをかすめて枠の外へ外れた。
直後の27分には、奪ってからのラインブレイクでマンチェスター・ユナイテッドが決定機を作り出したが、ムベウモとメイソン・マウントのシュートはGKギオルギ・ママルダシュヴィリに阻まれる。対するリヴァプールもサラーやアレクサンデル・イサクらがフィニッシュまで持ち込むシーンを作ったが、ゴールをこじ開けるには至らず、前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終了した。
後半に入ると立ち上がりの50分、リヴァプールがゴールを脅かす。ボックス左でサラーからの浮き球ボールを収めたガクポが、内側への持ち出しから右足を振ったが、シュートは再びポストに直撃した。
両チームが選手を入れ替えた後の65分には、リヴァプールがビッグチャンスを迎える。途中出場していたフロリアン・ヴィルツからの横パスを受けたミロシュ・ケルケズが、左足でアーリークロスを送ると、ファーサイドでフリーだったサラーにボールが渡る。うまく収めて左足を振ったが、飛び出してきたGKセンヌ・ラメンスが気になってか、枠に飛ばすことはできない。
以降は攻守の切り替えスピードの速さが際立ち、双方ともに奪ってからスピーディかつ正確な攻撃でゴールに迫る場面を作り出すが、その回数が多かったのはリヴァプール。ウーゴ・エキティケやカーティス・ジョーンズらがシュートまで持ち込みながら、仕留めることはできずに終盤へ入ったが、『アンフィールド』で試合をこのまま終わらせることはなかった。
10月のインターナショナルマッチウィーク明けには、プレミアリーグを代表する名門同士の一戦が実現。プレミアリーグ2連覇を目指すリヴァプールは、今季のプレミアリーグ開幕から、チャンピオンズリーグ（CL）やカラバオ・カップ（EFLカップ）も含めた公式戦で7連勝と絶好のスタートを切ったが、9月27日に行われた第6節でクリスタル・パレスに1−2で敗れると、ここからCLも含めた公式戦で3連敗。今節、マンチェスター・シティが勝ち点「3」を積み上げたことで、試合前での順位は3位となっている。
そんな両チームが『アンフィールド』で相まみえるゲーム。リヴァプールに所属する遠藤航はケガのため今季初のメンバー外となった。
試合は立ち上がりの2分に動く。ピッチ中央付近でクリアボールを拾ったブルーノ・フェルナンデスが右サイドへ広げると、アマド・ディアロが左足アウトサイドでスルーパスを通す。抜け出したブライアン・ムベウモがニアサイドを撃ち抜き、アウェイチームのマンチェスター・ユナイテッドが先手を取った。
ホームで痛恨の失点を喫したリヴァプールは14分、モハメド・サラーの蹴ったフリーキックをフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせ、この試合最初のシュートを放つと、21分にはチャンスを構築。自陣でセカンドボールを拾ったドミニク・ソボスライが斜めのパスを入れたところから、リヴァプールがカウンターへ転じ、サラーからのパスを受けたコーディ・ガクポが右足でフィニッシュまで持ち込む。しかし、ここはファーポストに嫌われた。
対するマンチェスター・ユナイテッドは、守備時には低い位置で中央を固めるブロックを構築し、リヴァプールの攻撃陣に付け入る隙を与えない。24分には追加点のチャンスも作り出す。マテウス・クーニャがサイドチェンジで右サイドへ広げ、アマドがドリブルでボックス内まで侵入。相手を引き寄せてマイナスへ折り返すと、最後はB・フェルナンデスが右足で狙ったが、ここは右ポストをかすめて枠の外へ外れた。
直後の27分には、奪ってからのラインブレイクでマンチェスター・ユナイテッドが決定機を作り出したが、ムベウモとメイソン・マウントのシュートはGKギオルギ・ママルダシュヴィリに阻まれる。対するリヴァプールもサラーやアレクサンデル・イサクらがフィニッシュまで持ち込むシーンを作ったが、ゴールをこじ開けるには至らず、前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終了した。
後半に入ると立ち上がりの50分、リヴァプールがゴールを脅かす。ボックス左でサラーからの浮き球ボールを収めたガクポが、内側への持ち出しから右足を振ったが、シュートは再びポストに直撃した。
両チームが選手を入れ替えた後の65分には、リヴァプールがビッグチャンスを迎える。途中出場していたフロリアン・ヴィルツからの横パスを受けたミロシュ・ケルケズが、左足でアーリークロスを送ると、ファーサイドでフリーだったサラーにボールが渡る。うまく収めて左足を振ったが、飛び出してきたGKセンヌ・ラメンスが気になってか、枠に飛ばすことはできない。
以降は攻守の切り替えスピードの速さが際立ち、双方ともに奪ってからスピーディかつ正確な攻撃でゴールに迫る場面を作り出すが、その回数が多かったのはリヴァプール。ウーゴ・エキティケやカーティス・ジョーンズらがシュートまで持ち込みながら、仕留めることはできずに終盤へ入ったが、『アンフィールド』で試合をこのまま終わらせることはなかった。