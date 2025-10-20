¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¡ª¡¡¸åÈ¾¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤âµõ¤·¤¯ÇÔ¤ì¤ë¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ÂÎÀ©½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£³«»Ï2Ê¬¡¢±¦¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¥¢¥Þ¥É¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤¬¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤òÇË¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬Æ¬Éô¤òÉé½ý¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
33Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥¯¥Ý¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ø¡£¤³¤ì¤¬¥é¥á¥ó¥º¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤ëµ°Æ»¤Ç¤Þ¤¿¤â¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÎä¤ä´À¤ò¤«¤«¤»¤ë¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤â50Ê¬¤Î¥¬¥¯¥Ý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Þ¤¿¤â¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤¬±ó¤¤¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£°ìÊý¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÃæÈ×¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤¬Éé½ý¤·¡¢¥¦¥¬¥ë¥Æ¤òÅêÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Þ¥É¤ËÂå¤¨¤Æ¥É¥ë¥°¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£
¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ò²¼¤²¤Æ¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÅêÆþ¡£¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ò±¦SB¤Ë²¼¤²¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£65Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤¿¹¶·â¤Ç±¦¤Î¥µ¥é¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·78Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥¥¨¡¼¥¶¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥¬¥¯¥Ý¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·84Ê¬¡¢B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤ì¤òÃ¡¤¤¤¿¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¥´¡¼¥ë¤ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¼ºÅÀÄ¾¸å¡¢¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¬¥¯¥Ý¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤é¤º¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤òÁ°Àþ¤Ë¾å¤²¡¢8Ê¬¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤âÉ¬»à¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£ËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤Ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¤Ç¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë 1-2 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê78¡Ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡Ê2¡Ë
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡Ê84¡Ë
