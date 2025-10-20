リバプールがまさかの公式戦４連敗。終盤に勝ち越されてマンUに１−２敗戦、怪我の遠藤航はメンバー外
現地10月19日に開催されたプレミアリーグ第８節で、遠藤航が所属する王者リバプールがホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。
故障離脱中の遠藤がメンバー外となったリバプールは開始早々に先制を許す。２分、ディアロのラストパスに抜け出したムベウモに右足のシュートを流し込まれた。
20分には、カウンターから一気に攻め上がり、サラーのパスを受けたガクポが狙い澄ました右足のシュートを放ったが、右のポストを叩く。
その後はボールポゼッションで優位に立ち、ゲームを進めるも、得点は奪えず。１点ビハインドで前半を終える。
迎えた後半も、ホームチームは試合の主導権を握る。50分には、ガクポが敵陣ボックス内左でボールを受けて、コントロールショットを狙うも、またしても右のポストに阻まれる。
さらに65分には、ショートカウンターから左サイドを上がってきたケルケズがクロスを供給。ファーに流れたボールを受けたサラーが決定機を迎えるも決めきれなかった。
それでも78分、左からのキエーザの折り返しに反応したガクポがワンタッチで押し込んで同点弾を挙げた。
しかし84分に勝ち越し弾を献上。ショートコーナーの流れからマグワイアにヘディングシュートを叩き込まれた。このまま１−２で敗れて、リバプールはまさかの公式戦４連敗となった。
次戦はミッドウィークに行なわれるチャンピオンズリーグで堂安律を擁するフランクフルトと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
