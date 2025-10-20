北村匠海、事務所に入るときの面接では「ひと言もしゃべらなかった」

俳優の北村匠海（27歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。事務所に入るときの面接では「ひと言もしゃべらなかった」と語った。



北村はこの日、映画「愚か者の身分」（10月24日公開）の宣伝を兼ねて、「買い物の達人」のコーナーに登場。人生の転機になったエピソードについて聞かれ、8歳でスカウトされ、芸能界入りしたと話す。



ただ、「事務所にスカウトとはいえ、面接があって、僕、面接でひと言もしゃべらなかった」と、終始だんまりだったと語る。面接官に質問されても「ひと言もしゃべらなくて。母は恥ずかしかったと思います。横にいたんで、母は。『お前、なんかしゃべれよ！なんか話せよ！』」と振り返った。