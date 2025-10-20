【秋華賞】エンブロイダリーが二冠達成！勝負を分けた3コーナーの攻防



C.ルメール騎手騎乗のエンブロイダリーが秋華賞を制して二冠達成（c）SANKEI

それは残酷なまでに鮮烈な光景だった。

手応え十分で上がっていき、勝利を確信したであろう桜の女王と騎手が押しても叩いても伸びることなく、失速していく樫の女王――今年の秋華賞は向こう正面から第3コーナーまでの間にすでに勝負あったと言えるだろう。

戦前はオークス馬カムニャックの方が優勢だった。

休み明け緒戦で迎えたローズSでは不利を受けながらも勝利し、当日のパドックの気配も問題なし。490キロの馬体は曇り空の京都競馬場でも黒光りして見えるほどで、状態の良さが伝わってくるようだった。

一方、桜花賞を制したエンブロイダリーはパドックでは比較的おとなしかった。オークス以来の実戦ながら入れ込む様子はなく、むしろ淡々と周回しているようにさえ映った。

元気よく外目を回るカムニャックと通路の真ん中を静かに周回するエンブロイダリー。返し馬でもその様子は変わらず、どちらも闘志を秘めたまま馬場へと足を踏み入れた。

この時点で多くの競馬ファンは感じたことだろう。

「今年の秋華賞を勝つのは、この2頭のどちらかだ」と。それほどまでにGⅠ馬2頭のオーラが他の馬たちとは異なっていた。

そうして迎えたレース。ゲート入りのところで異変があった。これまで落ち着いていたはずのカムニャックが突如ゲートで暴れ出したのだ。

普段はそんな仕草を見せる馬ではないが、ゲートに入った辺りから首を激しく縦に振り始め、鞍上の川田将雅が必死になだめる様子が映し出された。

一方のエンブロイダリーはスムーズにゲートに入り、いつスタートが切られても大丈夫と言わんばかりに落ち着いている。

ゲートが開く瞬間、カムニャックが飛び上がるようなしぐさを見せた。それにざわつきが起こったが、意外にも出走18頭に大きな出遅れは見られず。

大歓声に包まれながら、逃げに出ようととした紫苑S勝ち馬のケリフレッドアスクを武豊とエリカエクスプレスが交わして先頭に立ち、インヴォーグとテレサ、そしてダノンフェアレディがその後ろに付けていった。

そんな先行勢と張り合うように前に付けていったのがカムニャックだった。

オークスでもローズSでもここまで結果を出した時は後方からの位置取りで脚を溜めていくことが多かった馬がいつになく積極的なレース運びを披露。これを見るようにエンブロイダリーがその後ろに付けた。

1ハロン平均12秒で流れれるレースラップの中、エリカエクスプレスが2馬身ほど離して先頭に立ってペースを作る。

その流れに合わせるように4番手にカムニャック、エンブロイダリーがすぐ後ろの6番手に付けて進んでいったが、先に動いたのはクリストフ・ルメールとエンブロイダリーだった。

800mの標識を通過したところで外からスーッと上がっていき、マークしていたカムニャックを交わして、逃げるエリカエクスプレスに並ぶ形を取った。

オークスでの大敗以来、2000mを超える距離には不安があると評された馬とは思えないほどに積極的に動いていく。

桜花賞馬のこの動きを見て、3コーナーを過ぎたところでカムニャックが動く。

いつもよりも前である3番手に付けていたが、川田が手綱をしごいて前に付けようと促し始めたが......派手に動く手綱とは対照的にカムニャックは動かない。

それどころか4コーナーを回る辺りでは失速し始め、エンブロイダリーとの差がグングンと広がっていってしまった。

ファンの歓声か、それとも悲鳴に近い声が挙がる中、18頭は最後の直線へ。

前を行くのは武豊とエリカエクスプレス。

フェアリーSを好位から押し切るなど、スピードなら世代随一とさえ称された快足娘は初コンビとなった武豊の絶妙なペース配分の逃げでこそ持ち味を発揮し、直線でもうひと伸びを見せる。

桜花賞で1番人気に支持されながらも完敗した雪辱を晴らすかのように踏ん張る。

迫ってくるのはエンブロイダリー。

いつでもとらえられると言わんばかりに迫ってきた向こう正面から3コーナーの走りは手応え満点で、直線での伸びも抜群。

だが、逃げるエリカエクスプレスとの差が縮まらない。ルメールが左から右、そして再び左と鞭を持ち替えて叱咤激励する。

残り50mを過ぎたころ、ついにエンブロイダリーがエリカエクスプレスを捕らえて先頭に立った。

外からパラディレーヌが2頭を目掛けて追い込んできたが、完璧な逃げを見せたエリカエクスプレス、そしてそのエリカエクスプレスをギリギリの位置で差したエンブロイダリーに届くことはなく、そのままゴール。

桜の女王エンブロイダリーが雪辱を果たし、牝馬二冠を達成。オークス馬カムニャックがゴール板を通過したのはそれからおよそ2秒後のことだった。

「勝つ自信はあった。3コーナーからは2番手に付けたが、リラックスできたので直線でも頑張れると思った」と、ルメールがインタビューで語ったように、ひと夏を越えて精神的にも成長を遂げたようだった。

3コーナーからの走りには、どこか余裕すら感じられた今日のエンブロイダリー。

世代最強牝馬となった彼女は今後どの路線を歩んでいくのだろうか。彼女の未来が楽しみになる牝馬三冠最終戦となった。



■文／福嶌弘

