20日午前1時54分、東京都と気象台は、三宅村に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全警戒解除＞
土砂災害警戒情報を解除します。

＜解除された市区町村＞
・三宅村