20日午前1時54分、東京都と気象台は、三宅村に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞土砂災害警戒情報を解除します。＜解除された市区町村＞・三宅村