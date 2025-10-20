上田綺世が前半だけでハット達成の大暴れ！　首位フェイエノールト、ヘラクレスに圧巻の7発大勝

　エールディヴィジ第9節が行われ、ヘラクレスとフェイエノールトが対戦した。

　フェイエノールトは、リーグ戦8試合を戦って無敗を維持しており、前節終了時点でリーグ首位に立っている。次節は2位PSVとの直接対決が控えているため、ここで勝ち点「3」を着実に積み重ねたいところ。日本代表FW上田綺世は先発出場し、日本代表DF渡辺剛はふくらはぎの負傷のためメンバー外となった。

　試合は7分、代表帰りの上田綺世が早速決めた。敵陣ボックス手前での相手選手のパスミスを見逃さず、右足を一閃。シュートは枠に当たりながら、ゴール左隅に突き刺さり、フェイエノールトが先制点を奪った。

　フェイエノールトはさらに28分、折り返しのパスをセム・スタインがシュート。これはブロックされたものの、こぼれ球をアニス・ハジ・ムサがシュート。フェイエノールトが加点した。

　そして33分、またしてもこの男が決めた。敵陣左サイドでのスローインから、アニス・ハジ・ムサがボックス内で折り返しのパス。これを上田がワンタッチで合わせ、シュートをゴール中央上に突き刺した。

　さらに38分、フェイエノールトは左サイドからボックス内へクロスを上げると、相手選手にデフレクションしながらボールは上田の足元に。これを左足で冷静に決め切り、上田が前半までにハットトリックを達成した。

　後半、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は、日程を考慮して上田とジョーダン・ボスを下げ、サイル・ラリンとヤン・ブラグを投入した。

　4点リードのフェイエノールトは56分、スタインがジョルダン・ロトンバのボックス右からの折り返しをワンタッチで合わせ、チーム5点目を記録。さらに59分にも左CKの流れからハジ・ムサがボックス内でボールをキープし、鮮やかな切り返しからゴールファーサイドに決め、リードを6点差とした。

　勢いが止まらないフェイエノールト。80分にも自陣でのボール奪取からレオ・ザウアーがDFラインの背後へスルーパスを送ると、これに反応したゴンサロ・ボルジェスが左足でゴール左上にシュートを叩き込み、チーム7得点目を記録。ボルジェスにとっては嬉しい移籍後初ゴールとなった。

　その後もフェイエノールトが試合をコントロールし、7−0でヘラクレスに大勝した。

　フェイエノールトは、23日にヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第3節でホームでのパナシナイコス（ギリシャ）戦に臨み、26日にホームでPSVと対戦する。一方のヘラクレスは次節、25日にアウェイでフォレンダムと対戦する。

【スコア】
ヘラクレス　0−7　フェイエノールト

【得点者】
0−1　7分　上田綺世（フェイエノールト）
0−2　28分　アニス・ハジ・ムサ（フェイエノールト）
0−3　33分　上田綺世（フェイエノールト）
0−4　38分　上田綺世（フェイエノールト）
0−5　56分　セム・スタイン（フェイエノールト）
0−6　59分　アニス・ハジ・ムサ（フェイエノールト）
0−7　80分　ゴンサロ・ボルジェス（フェイエノールト）


【動画】上田綺世が前半だけでハット達成の大暴れ！ vsヘラクレス