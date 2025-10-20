代表帰りのFW上田綺世、前半だけでハットトリック達成！ リーグ戦9試合で11ゴール目、得点ランクトップに君臨
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、ヘラクレス戦でゴールを決めた。
エールディヴィジ第9節が行われ、フェイエノールトは敵地でヘラクレスと対戦。ブラジル代表戦で逆転弾を挙げた上田は、この試合にも先発出場した。試合は開始すぐの7分に早速スコアが動いた。上田は、敵陣ボックス手前での相手選手のミスを見逃さず、ボックス手前から右足を一閃。低く鋭いシュートはゴールポストに当たりながらゴール左下に突き刺さり、フェイエノールトが先制に成功した。
そしてフェイエノールトの2点リードで迎えた33分、敵陣左サイドでのスローインから、アニス・ハジ・ムサがボックス内で折り返しのパス。これを上田がワンタッチで合わせ、シュートをゴール中央上に決めてみせた。
さらに38分、フェイエノールトは左サイドからボックス内へクロスを上げると、相手選手にデフレクションしながらボールは上田の足元に。これを左足で冷静に決め切り、上田が前半までにハットトリックを達成した。
上田は、これでリーグ戦9試合目で11ゴール目を記録し、得点ランキングトップに君臨。得点ランク2位に位置するコーエン・コストンズ（PECズヴォレ）との差を「6」に広げることとなった。なお、日本代表DF渡辺剛はふくらはぎの痛みを訴え、この試合ではメンバー外となっている。
