上田綺世がもうどうにも止まらない！７分、33分、38分…前半だけでハット達成！得点ランク首位独走の今季９戦11発。フェイエノールトは７−０大勝
現地10月19日に開催されたオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、最下位に沈むヘラクレスと敵地で対戦。上田は定位置のCFで先発した一方、渡辺は怪我のためベンチを外れ、今季初めて欠場した。
開始７分、絶好調の上田が早速魅せる。ショートカウンターからペナルティエリア手前でボールを持つと、右足で見事に叩き込み、幸先良く先制点を奪った。
さらにアニス・ハジ・ムサが追加点を挙げた後の33分、上田は右サイドからの低いクロスにワンタッチで合わせ、再びゴール。今季リーグ戦での得点数を二桁に乗せると、直後の38分にこぼれ球に反応して左足で流し込み、なんと前半でハットトリックを達成した。
完全なる無双状態にあるエースは、今季９戦11発に。リーグ得点ランキングで首位独走だ。
４−０でハーフタイムに入り、ロビン・ファン・ペルシ監督が動く。中３日でヨーロッパリーグのパナシナイコス（ギリシャ）戦に臨むなか、コンディション面を考慮して日本代表帰りの上田と、オーストラリア代表帰りのジョーダン・ボスを45分のみで下げた。
お役御免となった上田は、ベンチで笑みを見せるシーンもあった。
アウェーチームは後半も押し込んだ結果、56分にセム・スタイン、59分にハジ・ムサ、80分にゴンサロ・ボルジェスがネットを揺らし、７−０で大勝した。
ヘラクレスに圧倒的な力の差を見せつけたフェイエノールトは、23日にパナシナイコスと戦った後、26日に２位のPSVとのオランダリーグ首位攻防戦を迎える。いずれも本拠地デ・カイプで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】もうどうにも止まらない！上田がまたまたまたゴール！
