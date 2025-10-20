フライブルクvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第7節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 2-2(前半1-2)フランクフルト
<得点者>
[イ]デリー・シャーハント(2分)、ビンチェンツォ・グリフォ(87分)
[ン]ヨナタン・ブルカルト2(18分、38分)
<警告>
[イ]フィリップ・ラインハート(33分)、ヨハン・マンザンビ(63分)
[ン]オーレル・アメンダ(45分+1)、ラスムス・クリステンセン(61分)、ジャン・ウズン(64分)
観衆:34,700人
└日本人対決も実現…フランクフルトが堂安律の古巣フライブルクとドロー
