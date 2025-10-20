【今日の献立】2025年10月20日(月)「豚肉のカボチャ巻き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のカボチャ巻き」 「お箸が止まらない！ゴボウのサクサク揚げ by 杉本 亜希子さん」 「長芋とオクラの混ぜまぜ」 の全3品。
焼いたり揚げたり刻んだり・・・野菜をおいしく食べられる献立です。
【主菜】豚肉のカボチャ巻き
焼き肉のタレだけで味付け！ お弁当にもオススメです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：615Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)10枚
カボチャ 1/8~1/6個
小麦粉 大さじ1
焼き肉のタレ 大さじ3~4
サラダ油 大さじ1
サニーレタス 2~3枚
プチトマト 4~6個
【下準備】カボチャは種とワタを取り、幅1cmの薄切りにする。耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで3〜4分加熱し、粗熱を取る。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚バラ肉を広げてカボチャをのせ、カボチャを芯にして豚肉で巻き、巻き終わりは手で軽くにぎってしっかり留める(10本作る)。小麦粉を全体にまぶす。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(1)の巻き終わりを下にして並べ入れ、返しながら全体に焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
3. 全体に焼き色がついたら、余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。焼き肉のタレを加え、からめながら焼く。器にサニーレタスと共に盛り、プチトマトを添える。
©Eレシピ
【副菜】お箸が止まらない！ゴボウのサクサク揚げ by 杉本 亜希子さん
ゴボウの香りとニンジンの甘味がおいしい揚げ物です。揚げたてを召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：181Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゴボウ 1本 ニンジン 1/4~1/2本 ＜衣＞
卵白 1個分
小麦粉 大さじ2
片栗粉 大さじ1
ベーキングパウダー 小さじ1
揚げ油 適量 塩 少々
【下準備】ゴボウはタワシでこすって水洗いし、ささがきにして水に放ちしっかり水気をきる。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにゴボウとニンジンを入れて混ぜ、＜衣＞の卵白を加えてからめる。
©Eレシピ
2. さらに小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダーを加え、全体に混ぜる。
©Eレシピ
3. 170℃の揚げ油に(2)を食べやすい大きさにまとめて入れ、サクッと揚げる。油をきって器に盛り、塩を添える。
©Eレシピ
【副菜】長芋とオクラの混ぜまぜ
長芋とオクラのネバネバの組み合わせ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）長芋 4~5cm
オクラ 4~5本 卵黄 2個分
かつお節 3g
だししょうゆ 適量
【下準備】長芋は皮をむき、1cm角に切る。オクラは分量外の塩で板ずりして水洗いする。ヘタを切り落とし、薄い輪切りにする。
©Eレシピ
板ずり:まな板に並べ、塩をからめながら手のひらで転がし表面の繊毛を取り、水洗いする。
【作り方】1. 器に長芋、オクラ、卵黄を入れてかつお節をかけ、だししょうゆを添える。だししょうゆをかけ、よく混ぜて召し上がって下さいね！
©Eレシピ
炊きたてご飯にのせてもおいしいですよ！残った卵白は冷凍保存OKです。みそ汁やチャーハンに使っても！