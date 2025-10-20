卒業発表の乃木坂46久保史緒里、40thシングルフォーメーションに思い「みんなを一番見られるポジション」
アイドルグループ・乃木坂46の通算40枚目シングル（11月26日発売）の選抜メンバー16人が、19日深夜放送のテレ東系『乃木坂工事中』で発表された。今作での卒業を発表した久保史緒里が自身のポジションについて思いを語った。
【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里
同シングルでは、今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・Wセンターを務める。
久保は2列目の中央のポジションを担う。番組では「私も最後まで自分が乃木坂46のメンバーでいられるということを誇りに思います。みんなを一番見られるポジションだと思うので、自分にできることは最後までやりたいなという気持ちです」と思いを語った。
同シングルの発売日である11月26日、翌27日には「久保史緒里 卒業コンサート」が横浜アリーナで開催されることも話題となっている。
■乃木坂46 39thシングル選抜メンバー＆フォーメーション
3列目：小川彩、弓木奈於、中西アルノ、梅澤美波、菅原咲月、筒井あやめ、岡本姫奈
2列目：川崎桜（崎＝たつさき）、井上和、久保史緒里、一ノ瀬美空、池田瑛紗
1列目：賀喜遥香、瀬戸口心月、矢田萌華、遠藤さくら
