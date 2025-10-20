乃木坂46“6期生”瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンター抜擢 40枚目シングル選抜発表【フォーメーション】
【モデルプレス＝2025/10/20】乃木坂46が、11月26日に40枚目シングル（※タイトル未定）をリリース。10月19日放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）にて、選抜メンバーとフォーメーションが発表され、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターを務めることがわかった。
本作の選抜メンバーは16人。2025年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口と秋田県出身の矢田の2人が初選抜・Wセンターを務める。
瀬戸口は「まだ理解が追いついてないんですけど、39枚目とか、その前のバスラ（「乃木坂46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE」）の期間の時とかから、結構先輩方とか自分とか6期生とかの差がどのぐらいあるのか現実を知った期間でもあったし、先輩方の姿を見てすごい憧れが増した期間でもあったので、今はできることは少ないので、萌華と一緒に頑張りたいと思います」と意気込み。矢田も「感情がぐるぐるしていて、頭が真っ白になっちゃって、あの場に行ったら涙ばっかり溢れてきちゃって。全部脳みそではまだ理解できてないです」と吐露しつつ「後輩だからって先輩たちに甘えてばかりじゃダメだと思うので、自分のできることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思うし、この子達ならやっていけるなって思ってもらえるように成長したいと思います」と前向きなコメントを残した。
また、11月26日・27日に横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもってグループから卒業することを発表している久保は、本作がラストシングル。「最後まで自分が乃木坂のメンバーでいられるっていうことを誇りに思って。みんなを1番見られるポジションだと思うので、自分にできることは、最後までやりたいなっていう気持ちです」と笑顔を見せた。
なお、選抜発表に合わせて、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。（modelpress編集部）
3列目：小川彩、弓木奈於、中西アルノ、梅澤美波、菅原咲月、筒井あやめ、岡本姫奈
2列目：川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上和、久保史緒里、一ノ瀬美空、池田瑛紗
1列目：賀喜遥香、瀬戸口心月、矢田萌華、遠藤さくら
生年月日：2005年7月16日
血液型：A型
身長：153cm
生年月日：2008年1月27日
血液型：B型
身長：161cm
◆瀬戸口心月＆矢田萌華、40枚目シングルセンターに決定
◆40枚目シングルフォーメーション
◆瀬戸口心月プロフィール
◆矢田萌華プロフィール
