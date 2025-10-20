新作コラボ待ってた！【ダイソー × TGC】即買いしたい！「コスパ100点バッグ」

【ダイソー】と「東京ガールズコレクション（TGC）」がコラボした新作バッグが、大人が持つのにぴったりなおしゃれさ。日常使いしやすいシンプルなショルダーバッグや、季節感のあるふわもこデザインが可愛いラウンドバッグなど、コスパ優秀な注目バッグをご紹介します。店舗で見つけたら即買い推奨です！

ちょっとした外出にぴったりのミニショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

やわらかそうな合皮素材を使った、シンプルデザインのミニショルダー。あらゆるコーデに合いそうな、大人っぽい見た目です。薄型のコンパクトサイズで、ちょっとしたお出かけで重宝しそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「開口部には、同色のホックが付いていて、簡単に口を留められるようになっています」とのこと。ショルダーストラップは長さ調整可能なので、自分に合った長さで使えます。

大きめで使い勝手よさそうな高見えショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

レザー調素材が高見えする、日常使いにぴったりなショルダーバッグ。レポーターとも*さんによると「A4サイズくらいの大きさで、マチが5cmもあり、開口部はスナップで留めることができます」とのことで、書類や防寒グッズなど荷物が多い日も頼りになりそうです。バッグの上部にチャームホルダーが付いているのもポイント。季節やその日のファッションに合わせたチャームを付けて、アレンジするのもよさそうです。

もこもこファーポーチ付きのエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

フェイクファーの丸形ポーチにエコバッグが入った、買い物のお供にぴったりのアイテム。ほどよい甘さのくすみピンクは、大人世代も持ちやすい色味です。レポーターとも*さんは「ポーチはふわっふわの手触りで気持ちよく、使って汚したくないほど」とお気に入りの様子。ポーチにはカラビナリングが付いているので、おでかけバッグにチャーム代わりに着けて持ち歩くのもよさそうです。

コーデのアクセントになるフェイクファーバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

ころんとした丸いシルエットと、ふわふわした素材感が可愛い、秋冬ファッションにもってこいのバッグ。レポーターとも*さんは「フェイクファーの手触りが頬ずりしたくなっちゃうほど気持ちよく、ずーっと触っていられます」と紹介していて、癒されそうなアイテムです。内側にはポケットが付いており、別売りのショルダーストラップを付ければ肩掛けもできるので、使いやすさにも期待大。ココアのような落ち着きのあるブラウンは、いろいろなコーデに取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W