◆大相撲 ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）

【ロンドン１８日＝大西健太】大相撲のロンドン公演も終盤となり、英国での「ＳＵＭＯ」の注目度は抜群だ。連日盛り上がる中で、現地ファン５０人に推し力士を調査。取組の実況では力士に愛称がつけられることもあり、「マジシャン」と呼ばれている業師の幕内・宇良（３３）＝木瀬＝が１番人気に輝いた。公演は１９日まで行われ、５日間の成績で優勝を争う。

ロンドン公演の１番人気は、しこ名の呼びやすさもあってか、「ウラ（宇良）」が票を集めた。現地ファンの５０人中１０人が、お気に入りの力士に挙げた。持ち味のアクロバチックな相撲で魅了。公演４日目の翠富士戦では、相手の右の張り手にタイミング良くかがんで懐に潜り込むと、担ぎ上げるようにしてつり出し。会場が最も盛り上がった瞬間だった。

多彩な取り口から現地実況でも「マジシャン」と呼ばれ、宇良も「ありがたいです」と感謝。多彩な技に対して「エキサイティング」という称賛の声のほか、現地では「クールキューティー」「（締め込みの色が）ピンクでかわいい」という反応もあり、親しみやすさも人気の一因のようだ。

推し力士の次点には大の里（２５）＝二所ノ関＝、３位には豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱が続いた。大の里は実況で完全無欠の強さを意味する「トータル・パッケージ」と紹介され、「うれしいですね。しっかり見てくれているんだなと思う」と笑みを浮かべた。

玄人好みの投票もあり、関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は、技巧派をイメージした「スムース・オペレーター」が愛称。幕内・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝は次なる大物を意味する「ザ・ネクスト・ビッグ・シング」と期待され、「そうなれるように頑張りたい」と喜んだ。

また、元大関の幕内・正代（３３）＝時津風＝をお気に入りに挙げたファンは「少しネガティブなところが好き」。一山本（３１）＝放駒＝に対しては「まじめな性格で、腕が長いのが自分と同じだ」と、取組内容だけでなく、力士の性格も知るファンもおり、大相撲の知識量には驚かされた。

３４年前の前回９１年公演を観戦したというフランシスさん（８２）は往年の小錦を推し力士に挙げ、「アメイジングサイズ！」と当時の衝撃を興奮気味に思い返した。英国で老若男女問わず、「ＳＵＭＯ」は愛されている。

◇主な力士の英国内での愛称

Ｏｎｏｓａｔｏ 大の里「Ｔｈｅ Ｔｏｔａｌ Ｐａｃｋａｇｅ（完全無欠）」圧倒的な馬力、強さから

Ｗａｋａｔａｋａｋａｇｅ 若隆景「Ｓｍｏｏｔｈ Ｏｐｅｒａｔｏｒ（技巧派）」巧みな相撲の取り口から

Ｔａｍａｗａｓｈｉ 玉鷲「Ｉｒｏｎ Ｍａｎ（鉄人）」歴代１位の初土俵から連続出場を誇る鉄人ぶりから

Ｈａｋｕｏｈｏ 伯桜鵬「Ｔｈｅ Ｎｅｘｔ Ｂｉｇ Ｔｈｉｎｇ（次なる大物）」将来性あふれるポテンシャルから

Ｇｏｎｏｙａｍａ 豪ノ山「Ｈｕｍａｎ Ｂｕｌｌｄｏｚｅｒ（ブルドーザー）」持ち味の馬力から

Ｕｒａ 宇良「ｍａｇｉｃｉａｎ（マジシャン）」多彩な取り口から

Ｔｏｂｉｚａｒｕ 翔猿「Ｆｌｙｉｎｇ Ｍｏｎｋｅｙ（フライングモンキー）」しこ名の英訳から