乃木坂46の40枚目シングル（11月26日発売）の選抜メンバーとフォーメーションが19日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜深夜0時15分）で発表され、今年2月に加入した6期生の瀬戸口心月（せとぐち・みつき＝20）と矢田萌華（やだ・もえか＝17）がダブルセンターを務めることが明らかになった。ともに初センターとなる。

発表を受けて、瀬戸口は「まだ理解追いついてないんですけど」としつつ「39枚目（シングル）とか、その前のバスラ（バースデーライブ）の期間の時から、結構先輩方と、自分とか6期生とかの差がどれくらいあるのか現実を知った期間でもあったし、先輩方の姿を見てすごく憧れが増した期間でもあったので。今はできることは少ないので、萌華と一緒に頑張りたいなと思います」と誓った。

矢田は「感情がぐるぐるしていて、頭が真っ白になっちゃって。あの場にいたら涙ばっかりあふれてきちゃって。全部脳みそでは理解できてないです」と吐露した上で「でも後輩だからって先輩たちに甘えてばっかりじゃダメだと思うので、自分のできることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思うし、この子たちならやっていけるなって思ってもらえるように成長したいと思います」と意気込んだ。

2人は昨年から行われた6期生オーディションを経て、今年2月に加入した1年目のルーキー。瀬戸口は鹿児島県出身。矢田は秋田県出身。