◇オランダ1部 フェイエノールト―ヘラクレス（2025年10月19日 オランダ・アルメロ）

フェイエノールトのFW上田綺世が欧州初のハットトリックを達成した。

敵地のヘラクレス戦に先発すると開始7分に先制弾。相手のパスミスに反応してペナルティーアークでボールを拾うと、左ポストに当たってゴールに吸い込まれる3戦連発弾を決めた。2―0の同33分には右クロスに右足を合わせて今季9戦目で2桁得点を達成した。さらに5分後には左CKの流れから味方のシュートがゴール前にこぼれ、左足で落ち着いてゴール左を打ち抜く3点目。前半だけでハットトリックを記録して早くもシーズン11得点と数字を伸ばした。

上田はJ1鹿島から2022年夏のベルギー1部セルクル・ブリュージュに移籍。1年目に公式戦23得点を記録してオランダの名門フェイエノールトへのステップアップを果たした。過去2季は定位置を確保できず、負傷離脱もあって1年目は公式戦5得点、2年目は同9得点に終わったが、3年目の今季は開幕から絶好調。日本代表でも10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦で2戦連発弾を記録し、この日がクラブ復帰初戦だった。