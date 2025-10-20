乃木坂46、6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターに抜てき 40thシングル選抜発表【フォーメーションあり】
アイドルグループ・乃木坂46の通算40枚目シングル（11月26日発売）の選抜メンバー16人が、19日深夜放送のテレ東系『乃木坂工事中』で発表された。6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターを務めることが決定した。
【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里
今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口と秋田県出身の矢田の2人が初選抜・Wセンターを務める。フロントには賀喜遥香、遠藤さくらが脇を固める。
また、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。矢田はセンターを務めることに対して「後輩だからといって先輩たちに甘えてばかりじゃだめだと思うので、自分の出来ることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思います」と意気込みを語った。
同シングルの発売日である11月26日、翌27日には「久保史緒里 卒業コンサート」が横浜アリーナで開催されることも話題となっている。
■乃木坂46 40thシングル選抜メンバー＆フォーメーション
3列目：小川彩、弓木奈於、中西アルノ、梅澤美波、菅原咲月、筒井あやめ、岡本姫奈
2列目：川崎桜（崎＝たつさき）、井上和、久保史緒里、一ノ瀬美空、池田瑛紗
1列目：賀喜遥香、瀬戸口心月、矢田萌華、遠藤さくら
