VALMONTが贈るホリデー限定「セラドン オデッセイ」♡芸術とスキンケアの融合コレクション

スイスのラグジュアリースキンケアブランドVALMONT（ヴァルモン）から、幻想的な美を紡ぐ2025年ホリデーコレクション「セラドン オデッセイ」が登場します。ギリシャ神話をモチーフに、“再生と希望”を象徴するセラドングリーンの世界観で展開される本コレクション。限定アートが施された〈ヴォートル ヴィザージュ〉や、人気アイテムが詰まった「クラッカー」など、心まで満たされる特別なアイテムが揃います。

VALMONTのホリデー「セラドン オデッセイ」とは

VALMONT（ヴァルモン）のホリデーコレクション「セラドン オデッセイ」は、“再生と希望”をテーマにした美の旅を描く限定シリーズ。

ギリシャ神話の英雄ユリシーズの息子・テレマコスの冒険を象徴に、勇気・知恵・導きを意味するモチーフが散りばめられています。

セラドングリーンの世界観がもたらすのは、アートとスキンケアの融合。幻想的なカラーと造形で、心まで輝かせるような特別なホリデーシーズンを演出します。

芸術的な輝きを放つ限定ヴォートル ヴィザージュ

VALMONTの代表作〈ヴォートル ヴィザージュ〉が、GINZA SIX限定の「グリーンマーブル リミテッドエディション」として登場。

ディディエ・ギヨンによるアートワークをまとったラッカーケースは、まるで芸術作品のような存在感です。176,000円（税込）の特別仕様は、10月20日発売。

肌のハリと透明感を叶え、冬の肌を艶やかに整えます。アートとスキンケアが出会う、まさに“美の結晶”といえる逸品です♡

ホリデー気分を高める「クラッカー」限定セット

VALMONTの人気スキンケアを詰め込んだ〈セラドン オデッセイ クラッカー〉も登場。

〈ヴァイタル フォールス〉〈プライマリー ヴェール〉〈プライム リニューパック〉〈ヴァイタル B. フルイド〉の4アイテムで、冬の乾燥やくすみをケア。46,200円（税込）で、11月7日（金）より数量限定発売。

トナーやマスク、エマルジョンなど、輝く肌へ導くトータルリチュアルが詰まっています。ギフトにもぴったりのアイテムです♪

美と希望に満ちたVALMONTのホリデーへ

VALMONT（ヴァルモン）が贈る「セラドン オデッセイ」は、アートとスキンケアが融合した唯一無二のコレクション。

希望と再生を象徴するセラドングリーンが、肌だけでなく心にも潤いと輝きをもたらします。

ホリデー限定の特別なアイテムとともに、幻想的な冬の物語をあなたの肌で体験してみてはいかがでしょうか。