フェイエノールト上田綺世が無双！前半だけでハットトリックを達成！異次元のゴール量産、今季９戦11発
現地10月19日開催のオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、最下位に沈むヘラクレスと敵地で対戦している。
渡辺は怪我で今季に加入以来、初めてメンバー外となった一方、上田はこの日もCFで先発。すると、開始７分だった。ショートカウンターからペナルティエリア手前でボールを持った絶好調の日本代表エースは、右足で見事に叩き込み、幸先良く先制点を挙げた。
上田の勢いは止まらない。アニス・ハジ・ムサが追加点を奪った後の33分、右サイドからの低いクロスにワンタッチで合わせ、再びゴール。そして38分にもこぼれ球に反応すると、左足で冷静に流し込み、なんと前半でハットトリックを達成した。
無双状態にある背番号９は、今季９試合で11ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】もうどうにも止まらない！上田がまたまたゴール！
