フェイエノールト３年目で大爆発している上田。(C)Getty Images

　現地10月19日開催のオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、最下位に沈むヘラクレスと敵地で対戦している。

　渡辺は怪我で今季に加入以来、初めてメンバー外となった一方、上田はこの日もCFで先発。すると、開始７分だった。ショートカウンターからペナルティエリア手前でボールを持った絶好調の日本代表エースは、右足で見事に叩き込み、幸先良く先制点を挙げた。
 
　上田の勢いは止まらない。アニス・ハジ・ムサが追加点を奪った後の33分、右サイドからの低いクロスにワンタッチで合わせ、再びゴール。そして38分にもこぼれ球に反応すると、左足で冷静に流し込み、なんと前半でハットトリックを達成した。

　無双状態にある背番号９は、今季９試合で11ゴールとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

