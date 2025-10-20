チーズがこんなに合うなんて！甘辛味で白飯がすすむ『さつまいものチーズダッカルビ』

人気のチーズダッカルビを、秋の味覚〈さつまいも〉でアレンジ！

ほくほくのさつまいもに、甘辛味ととろ〜りチーズが絡んで口の中が幸せいっぱい。にらと鶏ももで食欲爆発！ ご飯が止まらない韓国風の一皿です。

『さつまいものチーズダッカルビ』のレシピ

材料（2人分）

さつまいも（小）……1本（約200g）

鶏もも肉……1枚（約250g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にら……1/2束（約50g）

ピザ用チーズ……70g

〈A〉

にんにくのすりおろし……1/4かけ分

しょうゆ……大さじ1

コチュジャン……大さじ1

砂糖……小さじ2

ごま油……小さじ1

塩……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

さつまいもはよく洗って皮つきのまま幅1cmの輪切りにし、さっと水にさらして水けをきる。玉ねぎは一口大に切る。にらは長さ5cmに切る。鶏もも肉は余分な脂肪と筋を取り、一口大に切る。ボールに〈A〉を混ぜ、鶏肉を加えてからめる。

（2）蒸し焼きにする

直径約24cmのフライパンにさつまいもを重ならないように並べ入れ、玉ねぎ、鶏肉を順に重ね入れる。フライパンの縁から水大さじ4を回し入れる。ふたをして中火にし、さつまいもに竹串がすーっと通るまで7分ほど蒸し焼きにする。

（3）にらとチーズを加え、仕上げる

にらを加えてざっくりと混ぜる。中央にピザ用チーズをのせてふたをし、チーズが溶けるまで1〜2分蒸し焼きにする。

POINT

さつまいもはむらなく火が通るよう、とにかく重ならないように置くこと。多少フライパンの側面にかかってもOKです。

甘辛チーズが絡んださつまいもと鶏ももは、食べ終わったあともおいしい余韻がたっぷり。家族や友人と囲んでも、一人でゆっくり味わっても大満足です♪

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）