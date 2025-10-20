リトルなでしこがU-17女子W杯白星発進!! 主将のPK弾で先制、ニュージーランドに3発完封勝利
[10.19 U-17女子W杯 日本 3-0 ニュージーランド]
U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は19日、U-17女子ワールドカップの初戦でニュージーランドと対戦した。前半に主将DF青木夕菜のPKで先制すると、後半には2ゴールが生まれて3-0で勝利した。
U-17女子W杯は男子と同様に今年から毎年の開催となり、最初の5年間はすべてモロッコ開催となる。出場国は16チームから24チームに拡大し、各組2位以上と3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進出。日本はニュージーランド、ザンビア、パラグアイと同じグループになっている。
前回大会8強の日本は0-0で迎えた前半32分、DF古川心尋が左サイドからクロスを上げると、ボールはクリアを試みるも空振った相手選手の腕に直撃。主審は当初ノーハンドと判定したが、VARの代わりに導入されているリクエスト方式のビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート」で日本ベンチがPKをアピールした。
その結果、映像を見た主審はハンドの反則を認めて日本にPKを与えた。このPKでキャプテンマークを巻く青木がキッカーを担当。冷静にGKの逆を突いてゴール右に流し込み、日本が先制に成功した。
さらに日本は前半45+8分、ショートコーナーの流れからペナルティエリア内にクロスを上げると、DF佐藤百音のヘディングシュートが相手DFの腕に当たった。ここでも日本ベンチがリクエストを行い、PKをアピール。ところが日本がアピールした場面とは異なるシーンとみられる映像がモニターに流れ、主審はレビューを終えてピッチに戻ろうとするアクシデントが発生した。それでも最終判定を下す前に主審が再びモニターへ向かい、今度はハンドの可能性があるシーンをチェック。無事に日本にPKが与えられた。
2回目のPKも青木が担当。しかし再び右に蹴ったボールはGKニエンケ・レメンズに止められて追加点とはならず、1-0のまま試合を折り返した。
日本は後半に入ってからも2点目を奪えず時間が経過していったが、10番がこじ開けた。後半30分、MF高橋佑奈が左サイドからカットインして縦に落ちるミドルシュート。これがGKに弾かれたところを背番号10のMF福島望愛が押し込み、勝利に大きく近づくゴールを決めた。
なおも日本は後半39分、高橋のクロスをMF式田和が体で押し込んで決定的な3点目。そのままニュージーランドを寄せつけず、国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトの速報値では40本のシュートを記録して勝利した。
