信じてくれないし、疑ってばかり。“被害妄想男子”の「心の内」
「ちょっと返信遅れただけで機嫌が悪くなる」「男友達の話をしただけで不機嫌になる」
そんな疑い癖のある男性と一緒にいると、心がどんどん疲れていくもの。しかもそういう男性は、一見愛情深いようでいて、実は自分本位なのです。そこで今回は、そんな“被害妄想男子”の「心の内」を解説します。
“裏切られたくない”ゆえの防衛本能
過去の恋愛で傷ついた経験を引きずっている男性ほど、「信じたのに裏切られた」記憶をトラウマとして抱えています。だからこそ常に相手を疑い、少しの綻びを見つけては追及してしまうのです。それは“傷つく前に自分を守りたい”という防衛本能であって、決して愛情ではありません。
“自信のなさ”が、信頼を壊す
被害妄想男子の根底にあるのは「自分なんて愛されるはずがない」という劣等感。そのため、彼女の言動すべてを“証拠探し”のようにチェックしてしまいます。返信の早さ、言葉のトーン、SNSの行動まで監視対象。どんなに安心材料を与えても、彼の不安は拭えません。
“疑う＝愛してる”という歪んだ思考
「好きだから心配になる」「大事だから不安になる」といったセリフに隠れているのは、支配欲。被害妄想男子は“疑うことが愛情”だと勘違いしており、あなたの自由を奪うことに罪悪感を持ちません。気づけば、恋が“安心”ではなく“支配”へと変わっていくのです。
男性の被害妄想が止まらない限り、２人の関係はいずれ破綻します。人はそう簡単に変わらないこそ、最初からあなたを信じてくれる男性を選びましょう。“疑われる恋”ではなく、“信じてもらえる恋”こそ、心が安らぐ本当の愛の形ですよ。
🌼余計な心配をさせないで。彼氏が「浮気されてる?!」と感じる瞬間