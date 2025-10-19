何度も耳にするはず。男性が本命女性だけに口にする「セリフ」
本命女性に対して愛情表現を欠かさない男性は少なくありません。
そこで今回は、そんな愛情表現の一環で男性が本命女性だけに口にする「セリフ」を紹介します。
「なんでも言ってほしい」
男性は本命の女性から頼られたり甘えられたりすることで承認欲求が満たされます。
それに、女性にとって頼れる存在でありたいとも願っているもの。
そのため、事あるごとに「なんでも言ってほしい」と口にして、男としての器の大きさをアピールするでしょう。
「ずっと一緒にいよう」
男性は本命の女性ができると、その女性と円満で長続きする関係を育んでいきたいと考えます。
それに同棲や結婚には男性としても責任が伴う行動ですから、決して軽い気持ちで口にしていないことが伝わってくるでしょう。
「将来は…」
本命の女性ができると、同棲や結婚を具体的にイメージするもので、自ずと「将来は…」と口にすることが増えていきます。
これもまた本気度が高いからこそのセリフと言えるので、このセリフを聞き逃さずにしっかり共感を示すと、次のステップについて具体的な話をしてくるようにもなるでしょう。
交際中の男性の本気度を確かめるためにも、ぜひ今回紹介したセリフを幾度となく口にしていないか、ぜひチェックしてみてくださいね。
