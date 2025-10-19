夫の不倫を“許す妻”と“許せない妻”。それぞれの「視点の違い」とは？
夫の不倫がわかった瞬間、心の中は嵐のように乱れるもの。そのあと「やり直す」と決める人もいれば、「離れる」と決断する人もいるでしょう。どちらが正しいかではなく、そこにあるのは“それぞれの強さ”。そこで今回は、夫の不倫を「許す妻」と「許さない妻」が大切にしている３つの視点を紹介します。
“事実”より“その後の姿勢”をどう見るか
不倫という出来事そのものよりも、その後の誠実な行動を重視する人もいます。心からの謝罪、信頼を取り戻そうとする努力。そうした姿勢に変化を感じれば、「もう一度向き合ってみよう」と思えることもあります。
どちらも、自分の心を守るための大切な反応です。
“自分の意思”で選べているか
「子どものため」「周りの目があるから」といった外側の理由ではなく、「自分はどうしたいのか」で選ぶことが大切。
許す人は、関係を修復することで“自分の幸せ”を取り戻す道を選びます。
一方、離れる人は、新しい人生を歩むことで“自分を再生させる”道を選ぶのです。
どちらも“自分の意思で決めること”が、心を前に進ませるカギになります。
“過去”に囚われるのではなく“これから”を見つめられるか
大切なのは、「なぜ不倫を？」と過去にとらわれ続けるよりも、これからどう生きていくかを考えること。
それは、許す・許さないに関係なく再出発の第一歩です。
時間をかけて整理しながら、“自分の未来”に意識を向けられたとき、自然と自分なりの答えが見えてくるでしょう。
夫の不倫を「許す」か「許さない」かに正解はありません。
どちらの決断であっても、自分の心を守りながら前に進むための勇気ある行動。それこそが、傷ついた心を癒す“本当の強さ”なのです。
🌼信じてたのに、なんで…？“不倫されやすい妻”に共通するポイント