それ、好意の証かも？不器用な男性が無意識に出す“君に本気”のサイン
恋愛に不器用な男性ほど、気持ちをうまく言葉にできません。でも、そういう男性ほど、行動の端々に“本気のサイン”をにじませているものです。そこで今回は、不器用男子が無意識に出す“君に本気”のサインを紹介します。
荷物を持つ＝守りたい気持ちのあらわれ
荷物を運んでいるときに男性が「俺が持つよ」と自然に手を伸ばすのは、あなたを支えたいという“保護欲”のサイン。体力自慢したいのではなく、“頼られる存在でありたい”という心理が働いています。特に、人混みや階段などでさっと手を差し出してくれるなら、彼にとってあなたは放っておけない特別な存在なのです。
隣に座る＝誰にも渡したくない独占欲
飲み会や食事会で、なぜか毎回あなたの隣にいる。それは偶然ではなく、「近くにいたい」「他の男を寄せつけたくない」という独占欲のあらわれでしょう。恋愛に不器用な男性ほど、直接的なアプローチは苦手。でも“距離の近さ”でさりげなく想いを伝えようとします。
目を見て話す＝言葉より誠実なメッセージ
視線をしっかり合わせてくる男性は、あなたに嘘をつきたくないと考えている証拠。恥ずかしがり屋な人ほど目をそらしがちですが、恋愛に真剣なときほど「ちゃんと伝えたい」と感じるものです。不器用だからこそ、目で自分が真剣であることをアピールしようとします。
不器用な男性は言葉より行動で愛を伝えようとするもの。今回挙げた行動には、きっと彼の「君が好き」が詰まっているはずですよ。
🌼まさかの脈なし…。脈アリと勘違いしやすい「男性の行動」とは