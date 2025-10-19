優しいけど、なぜか疲れる。それって“モラハラ男子”のサインかも
怒ったりしないし、常に優しい。そんな男性と付き合っているのに、なぜか心が落ち着かない。気づけば自信を失い、心から笑えなくなっている…。そんな状況に陥っているなら、もしかしたら彼は“モラハラ男子”なのかもしれません。そこで今回は、そんな優しさの仮面をかぶったモラハラ男子の特徴を紹介します。
「君のため」を口実に行動を制限してくる
「危ないから行かない方がいい」「あの友達、あんまり好きじゃないな」など、彼は“君のため”を理由に少しずつ自由を奪っていませんか？最初は愛情に感じても、次第に「彼の機嫌を優先して生きる関係」に。優しさに見せかけたコントロールは、あなたの世界を静かに狭めていきます。
褒めてくれるけど、最後に必ず“下げ”がある
「仕事頑張ってるよね、でもあんまり無理しないほうがいいよ」「可愛いけど、その服は似合わないかも」など、こうした“褒め＋否定”の組み合わせで、少しずつあなたの自信を削いできていませんか？モラハラ男子は、相手の自己肯定感を下げることで、相手を支配しやすくするのです。
機嫌が悪くなると、沈黙でプレッシャーをかける
怒鳴ることはなくても、無言の圧であなたを不安にさせるのもモラハラ男子の特徴の１つ。何をしても反応がなく、理由も教えてくれない。「私が悪いのかな？」と自分を責め始めたら、すでに彼のペースにハマっているのです。沈黙を使った支配は、暴言よりも心を消耗させることがあります。
“優しい”は本来、安心させるための言葉。でも、あなたの心が疲れていくなら、それは優しさではありません。「好きだけどつらい」という違和感を覚えたら、そのままにせず、自分の心を守るための対策を講じてくださいね。
