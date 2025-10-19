もう“おば見え”なんて言わせない！プロが教える大人の「アカ抜け着こなしテク」３選
年齢を重ねると、トレンドを追っても「なんかアカ抜けない」と感じる瞬間ってあるはず。でも、それはセンスの問題ではなく、“ほんの少しの工夫”で簡単に解決できるんです。そこで今回は、パーソナルスタイリストが教える【脱・おば見え】が叶う「アカ抜け着こなしテク」を紹介します。
ゆる×締めバランスで“スタイルアップ見え”を狙う
全身ゆるめシルエットに頼ると、体型はカバーできても“野暮ったく”見えがち。そこで意識したいのが「どこかを締める」バランスです。
トップスをインしてウエスト位置を高く見せたり、袖を軽くロールアップしたりするだけで、ぐっとスタイルアップ。ラクして見えない“こなれ感”が生まれます。
ベージュ×血色カラーで“地味見え”を防止
定番のベージュコーデも、組み合わせ次第では“くすみ”や“老け見え”の原因に。おすすめは、ピンクベージュやオフホワイト、ミントグレーなどの血色カラーをプラスすることです。
顔まわりが明るくなり、肌トーンがパッと映えるので、まるでメイクのようなトーンアップ効果を感じられます。
小物で“今っぽさ”をプラスして更新感を出す
服を変えなくても、バッグやアクセサリーをアップデートするだけで印象は一新。例えば、シルバーアクセやバレエシューズ、ミニバッグなど“軽やか小物”を一点投入するだけで、今っぽいムードに。
一方で、重いネックレスや大きめバッグは時代遅れ感が出やすいので、思い切って“引き算”するのもおすすめです。
大人のおしゃれは「頑張らないけど素敵」に見せることが大切。今回紹介した３つのポイントを意識するだけで、毎日の服選びがグッと楽しくなるはずです。今日から“脱・おば見え”に取り組んで、自分らしいアカ抜けスタイルを楽しんでくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
🌼モノトーンに頼りすぎてない？おば見えを一瞬で回避！大人が輝く「カラーコーデテク」