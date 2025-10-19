太もも・お尻に一気にアプローチ！１日１分【太りにくい下半身をつくる】簡単ポーズ
「太ももだけ太い」「お尻が重たく見える」など“下半身だけ痩せない”と悩んでいませんか？その原因は、脚やお尻の筋肉をうまく使えていないこと。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【椅子のポーズ】です。一見シンプルでも、下半身の大きな筋肉を一気に刺激できる効率的さが魅力で、代謝の底上げ、スッと引き締まった“太りにくい下半身”づくりに効果を期待できます。
椅子のポーズ
（１）両脚を揃えて立つ
（２）両ひざを曲げておしりを下に落としてかかとに重心を持ってくる
▲ひざがつま先より前に出ないよう注意しましょう
（３）両腕を斜め上方向へと伸ばし、背筋を真っ直ぐに伸ばしたままゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
なお、期待する効果をきちんと得るためには「ひざがつま先より前に出ないこと」、「キープ時に腰を反らさないこと」の２つがポイント。スッキリとした見た目の太りにくい下半身を手に入れるためにも、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞