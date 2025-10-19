遊び目的の可能性が高いです。聞き流してOKの「男性のセリフ」

遊び慣れしている男性は女心を刺激する言葉をよく知っているもの。

そこで今回は、遊び目的の可能性が高い聞き流してOKの「男性のセリフ」を紹介します。

「なんか好きになってきたかも」


「なんか好きになってきたかも」という男性のセリフを真に受けないように注意しましょう。

女性からすると「好きになってきた」というフレーズにキュンときてしまって、そのセリフを口にした男性のことを意識してしまいそうになりますが、まさにそれが男性の狙い。

あくまで「好き」と匂わせて女心を弄ぼうとしているだけなので、語尾に「かも」と付けて断定的な表現にしないのです。

「俺にとって君は特別だから」


気になる男性から「君は特別だから」と言われたら、女性としては自分を必要としてくれていると感じてしまうでしょう。

でも、遊び目的の男性にとっては「寂しさを埋めてくれる」という意味で特別な存在ということ。

他にも、「他に好きな女性はいるけど、君は特別」という意味で使う男性もいます。

「〇〇さんみたいな子がタイプ」


男性に好きな女性のタイプを聞いた時、あなたのことを名指しするように「〇〇ちゃんみたいな子がタイプ」と言ってくるのも警戒すべきです。

このセルフを口にする男性は単純に自分にとって都合の良い関係を作るために、女性をいい気分にさせようとしているだけでしょう。

また、そういう男性は女性経験も豊富なので「〇〇なところが好きなんだ」と女性が喜びそうなことをもっともらしく口にして、「私のことをよくわかってくれている」と思わせるのも得意でしょう。

今回紹介したセリフは一般的に恋愛に真面目な男性は関係が深まらない限りあまり言わないものなので、関係の浅い段階では聞き流すようにしておきましょうね。

