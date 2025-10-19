上品さと抜け感の両立がカギ。横顔まで美人見え【最旬こなれショートヘア】３選
印象を変えたいなら“ショートヘア”が最短ルートの１つ。でも、“若見え”と“大人っぽさ”を両立させるには、ちょっとしたコツが必要です。そこで今回は、大人世代にぴったりな【最旬こなれショートヘア】を３タイプ紹介。今っぽく見せるポイントを合わせて解説します。
🌼首元の見せ方で印象激変！横顔も後ろ姿も美しく見せる「大人の最旬ショートヘア」
横顔まで美人見え“くびれショート”で叶える大人の抜け感スタイル
最近人気の“くびれショート”は、首元をすっきり見せたい人にぴったり。襟足をキュッとタイトにまとめ、サイドに少し長さを残すことで、動きと抜け感を両立。軽やかな毛流れが自然と顔まわりを華やかに見せてくれます。
スタイリングはドライヤーで後ろ方向に風を当てて乾かし、オイルやバームでツヤをプラスするだけ。シンプルなのに手抜き感ゼロ、360度どこから見ても美しいシルエットが叶います。
ふんわり上品“丸みショートボブ”で若見えと女性らしさを両立
大人っぽさと女らしさを両立したい人におすすめなのが“丸みショートボブ”。後頭部に自然な丸みをつけることで立体感が生まれ、横顔までふんわりと美しく見せることができます。
ナチュラル派にもぴったりな優しい雰囲気で、毛先を軽く内巻きにしてツヤを出すだけで、清潔感と女性らしさがグッとアップ。重たく見えがちな暗髪でも、光を含むような質感に仕上げれば一気にアカ抜けます。
フェイスラインすっきり！“前下がりショート”で清潔感と小顔見えを両立
きちんと感を残しつつ小顔効果を狙うなら、断然おすすめなのが“前下がりショート”。顔まわりに長さを残すことで自然な陰影が生まれ、フェイスラインを引き締めて見せてくれます。
後頭部にふんわり丸みを出して立体感をプラスするのがスタイリングのポイント。なお、ストレートヘアの人は毛先を軽く内巻きにするだけで、上品で女性らしい印象に仕上がります。
“上品さ”と“抜け感”を意識するだけで、同じヘアスタイルでも一気に印象が変わります。今シーズンは、あなたらしい【こなれショートヘア】で、新しい自分に出会ってみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています