今月14日にブラジル戦で決勝点をマークした

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間10月19日、アウェーのヘラクレス戦に先発出場した。

今月14日に日本代表のエースとして、ブラジル戦で決勝点を挙げ、歴史的初勝利に貢献した上田。中4日で臨んだこの試合では、3トップの中央で先発した。

前半7分、ゴール前で相手のパスミスを拾った上田は、ペナルティーエリア手前から右足を一閃。鋭いシュートが左ポストをかすめてゴールに吸い込まれた。

そして、2-0となった前半33分には右サイドからのクロスを右足で合わせて、この日2点目をマーク。これがクラブのリーグ戦通算5000ゴール目となった。

さらに前半38分には味方のシュートのこぼれ球にいち早く反応。冷静に左足で流し込み、ハットトリックを達成。オランダ1部リーグでは日本人初のハット達成者となった。

これで開幕から9試合で早くも11ゴール目となり、日本人では今季初の2ケタに到達。4点リードの展開もあり、上田はハーフタイムで交代となった。同リーグでの日本人最多は、元日本代表FWハーフナー・マイクが2015-16に記録した16得点。得点ランクを独走する上田の勢いが止まらない。（FOOTBALL ZONE編集部）