◇ドイツ1部第7節 Eフランクフルト2ー2フライブルク（2025年10月19日 フライブルク）

アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律（27）が19日、敵地フライブルク戦で先発出場し“2点に絡む”活躍を見せるも2ー2のドロー。昨季まで所属していた古巣と勝ち点1を分け合った。また、フライブルクの日本代表FW鈴木唯人（23）は後半19分から途中出場し、日本人対決が実現した。

堂安は開幕から7試合連続でスタメン入り。チームは負傷欠場していたデンマーク代表DFクリステンセンが戦列復帰し、右SBとして先発出場した。

試合は開始2分、自陣でのパスをカットされカウンターを受け失点。出はなをくじかれるも前半19分、ショートカウンターから堂安が相手4人を引きつけMFウズンにボールを繋ぐとチャンス到来。最後は相手に当たって運良くこぼれてきたボールをFWブルカルトが左足で流し込み同点に追いついた。

さらに同38分、堂安が右サイド深い位置でハイプレスを掛けると相手の苦しまぎれのパスをMFウズンがカット。右サイドに流れてきたエリア内のFWシャイビにボールが繋がると、グラウンダーのクロスをニアサイドのFWブルカルトが押し込み逆転に成功した。

堂安は代表戦ウィーク明け初戦とあって動きにやや重さが感じられたものの中盤右サイドで攻守に奮闘。後半28分に途中交代となると、アウェーサポーターからも拍手が送られた。

一方、後半19分から途中出場したフライブルクのFW鈴木唯だったが好機が訪れず無得点。それでもチームは同42分にMFグリフォが直接フリーキックを決め2ー2のドロー。土壇場で追いつき勝ち点1を拾った。