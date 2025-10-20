ゆうちゃみが、借金しまくりの人気芸人の行動に対して「ほぼ詐欺」「関わりたくない」などと呆れかえるヒトコマがあった。

【映像】ゆうちゃみがドン引きした借金しまくりの人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみとゆい小池が登場した。

相席スタートの山添寛が、心を無くす“心無病”という病にかかっているという。そこでこの日は、山添を救うための緊急企画「今、山添が危ない‼ 心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」が放送された。山添に詳しい研究者として、相席スタートの山粼ケイ、さらば青春の光の森田哲矢、ミキの亜生、ダイタク（吉本大、吉本拓）が集合した。

山添に対して、動物に例えるとサイ一頭分、コアラ一匹分ほどの大金を貸しているという森田によると、山添は「（金の）借り方が心無」だという。

ある日のこと。「兄さん、ちょっと相談があるんですけど」と山添からLINEが来たという森田。その時点で「金のことやな」ピンときた森田は、男気で「100万でええか？」とLINEを返したそうだ。すると山添からは「150は？」と信じられない返信が。森田は「こっちの男気返してくれ」と怒りを覚えたそうだが、先輩としてグッとこらえて「150と言ってくるということは、200やな」とさらなる男気を見せたという。すると山添から秒で「ありがとうございます！」とメッセージが届いたとのこと。森田は、このときのやりとりについて「これは心無の奴しか無理でしょ」と感想を述べた。

200万円を貸した数日後、山添から30万だけ返済があったという。しかし、その翌日に再び「兄さん、20戻してもらっていいですか？」とメッセージが届き、森田は「戻すって言い方、やめろ。戻すってなんやねん！」と声を荒げた。

このやり取りについてゆうちゃみは「ほぼ詐欺」と幻滅した様子。ゆい小池と顔を見合わせて「関わりたくない」と呆れかえった。

