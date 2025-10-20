¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¡ª¡¡M¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡õ¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥ß¥É¥ë2È¯¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¸ø¼°Àï7»î¹çÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë5Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Á°Àá¤Ï2¡Ý1¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ëÅ¸³«¤Ë¡£5Ê¬¤ËCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢»î¹ç¤ò37Ê¬¤Ë¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÂÇ³«¤ò»î¤ß¡¢¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬1¡Ý1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËË¬¤ì¤ë¡£¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥À¥ó¥½¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë¤Ë·èÄêµ¡¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¤³¤ì¤òÁË»ß¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤âÁÇÁá¤¯¹¶·â¤«¤é¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤¬ç±Ãå¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬77Ê¬¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬²ó¼ý¡£º¸Â¤Ë»ý¤ÁÊÑ¤¨±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏFW¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬2¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¼¡Àï¡¢22Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÇÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢26Æü¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ë¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï23Æü¤ËEL¤Ç¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¤È¤Î»î¹ç¸å¡¢26Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¡1¡Ý2¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ë
1¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
1¡Ý2¡¡77Ê¬¡¡¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¸ø¼°Àï7»î¹çÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë5Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Á°Àá¤Ï2¡Ý1¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢»î¹ç¤ò37Ê¬¤Ë¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÂÇ³«¤ò»î¤ß¡¢¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬1¡Ý1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËË¬¤ì¤ë¡£¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥À¥ó¥½¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë¤Ë·èÄêµ¡¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¤³¤ì¤òÁË»ß¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤âÁÇÁá¤¯¹¶·â¤«¤é¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤¬ç±Ãå¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬77Ê¬¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬²ó¼ý¡£º¸Â¤Ë»ý¤ÁÊÑ¤¨±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏFW¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬2¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¼¡Àï¡¢22Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÇÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢26Æü¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ë¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï23Æü¤ËEL¤Ç¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¤È¤Î»î¹ç¸å¡¢26Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¡1¡Ý2¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ë
1¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
1¡Ý2¡¡77Ê¬¡¡¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÎµÕÅ¾¥ß¥É¥ë¡ª
#¥¥ã¥Ã¥·¥å ¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É🌈¤«¤é#¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¡¼¥¢ ¤¬— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) October 19, 2025
¿Ë¤Î·ê¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥ß¥É¥ë🚀
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè8Àá#¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼ v #¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
📺https://t.co/u0D8Cysj1M pic.twitter.com/dV7YD3iD4z