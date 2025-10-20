ブラジル戦から中５日のジェノア戦で、先発に名を連ねた鈴木。（C）Getty Images

　現地10月19日に開催されたセリエAの第７節で、鈴木彩艶を擁するパルマがアウェーでジェノアと対戦。日本代表帰りの鈴木は、いつも通り先発に名を連ねた。

　開始27分、日本代表の正守護神が魅せる。相手のFKから、ゴール前に飛び込んできたヴィティーニャに強烈なヘディングシュートを浴びるが、ビッグセーブで阻ぶ。

　その後もジェノアにボールを握られたパルマは41分、エンディアイエが２枚目のイエローカードを貰い、退場となる。

　数的不利となったアウェーチームは、それでも相手の攻撃を耐え凌ぎ、０−０で試合を折り返す。
 
　後半も攻め込まれる時間帯が続いたなか、62分のマリノフスキーの強烈なミドルシュートを鈴木がストップする。

　さらに82分、左サイドからのクロスに反応したエクアトルに至近距離からヘディングシュートを打たれるも、鈴木が驚異的な反応を見せ、右手一本でゴールを阻止。またしてもチームの危機を救った。

　迎えた後半アディショナルタイム、パルマはPKを献上。それでも、ビッグセーブを連発していた鈴木が圧巻のストップ。最大のピンチを凌いだ。

　このまま試合は０−０で終了。ジェノアに20本を超えるシュートを受けたパルマだったが、日本代表GKの大活躍で勝点１をもぎ取った。

　なお、鈴木はマン・オブ・ザ・マッチに輝いている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

