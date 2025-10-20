リトルなでしこが白星発進！ ニュージーランドを圧倒、キャプテン青木、福島、式田のゴールで３−０完勝【U-17女子W杯】
U-17日本女子代表は現地10月19日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ初戦でニュージーランドと対戦。３−０で快勝を収めた。
白井貞義監督率いるリトルなでしこは、立ち上がりからボールを保持。テンポ良く繋いで、サイドチェンジも使いながら相手ゴールに迫る。
13分と21分に中村心乃葉が鋭い仕掛けから放ったミドルは、いずれも枠を捉えられず。30分、左サイドからのクロスに合わせた平七海のシュートはGKのセーブに遭う。
それでも38分に先制。ペナルティエリア内での相手のハンドで獲得したPKを、キャプテンの青木夕菜が冷静に右足でゴール右に流し込む。45＋13分、再び相手のハンドで得たPKのキッカーを青木が務めるも、これはGKに止められた。
後半はさらに攻勢を強め、再三にわたってチャンスを創出。70分、右サイドを突破した式田和の折り返しに反応した中村のシュートはゴール上に大きく外れる。
その５分後に追加点。郄橋佑奈のシュートはGKに弾かれるも、こぼれ球を福島望愛が詰めてネットを揺らす。
勢いに乗ると、84分には郄橋の左サイドからのクロスに式田が合わせて３点目。このまま終了し、盤石な試合運びを見せた日本が、大会白星スタートを飾った。次戦は22日、第２節でザンビアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
