【SDF-1 マクロス艦 強攻型 w/プロメテウス ＆ ダイダロス】 10月20日 出荷開始 価格：6,820円

ハセガワは10月20日に、プラモデル「SDF-1 マクロス艦 強攻型 w/プロメテウス ＆ ダイダロス」再販分の出荷を開始する。価格は6,820円。

本商品は、アニメ「超時空要塞マクロス」より、左腕に空母プロメテウス、右腕に強襲揚陸艦ダイダロスを接続した「SDF-1 強攻型」をプラモデル化したもの。

ハセガワオリジナル設定に基づく製品で、劇場版「SDF-1」のデザインをベースとし、TV版デザインの主砲、肘関節、艦橋（頭部）、胴体の一部パネル、各所の副砲を新規パーツでセットしたモデルとなっている。

主砲は可動式となっており、前方に倒して発射体制を取らせることができるほか、胸部には、胸を張った姿勢をとらせるためのギミックを内蔵。このギミックにより、主砲発射体制時に主砲身を「ハ」の字に開くことができる。

肘関節は可動するタイプと、90度曲げた状態で固定したタイプの2種が付属し、完成後に組み替えることが可能。さらに、おまけ要素としてダイダロスアタック時のダイダロス艦首ハッチオープン状態を選択して組み立てることができる。

内部にはトマホーク（前半分のみ）×5と、モンスター（砲身と胴体の先端のみ）×3による全弾発射をイメージした、レリーフ状の部品が収まる設計となっている。

また同スケールのデストロイド（トマホーク、ディフェンダー、ファランクス×各20体）もレリーフ状のパーツで付属する。

(C)1982 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。