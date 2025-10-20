アツギが新しいレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」発表！
アツギ株式会社が新たに立ち上げたレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」。豊富なカラーバリエーションと魅力的なデザインで、秋冬のコーディネートをさらに楽しませてくれます。カラータイツやハイソックス、柄物など、全8型のアイテムが登場。さらに、アツギオンラインショップでは10月3日（金）から20日（月）まで、アツギカラーズデビューキャンペーンとして送料無料でお試しいただけます。
秋冬にぴったりなレッグウェアが勢揃い
25デニールカラーシアータイツ
25デニールカラーハイソックス
80デニールカラータイツ
レース柄
ダブルフィッシュネット柄
裏起毛フェイクカラータイツ
ダブルニットソックス
シャギーソックス
「Atsugi COLORS」は、総計27色の豊富なカラーバリエーションが魅力のレッグウェアブランド。
25デニールカラーシアータイツやカラーハイソックス、80デニールカラータイツなど、どんなコーディネートにもぴったりのアイテムが揃っています。
たとえば、25デニールカラーシアータイツ（880円）なら、肌に馴染みつつカラーが引き立つ絶妙な透け感が特徴で、カジュアルからフェミニンまで幅広いスタイルに対応します。
カラー×柄で遊び心満載のコーディネートを楽しんで
「Atsugi COLORS」のタイツやソックスは、シンプルにカラーを楽しむだけでなく、レース柄やダブルフィッシュネット柄のようなユニークなデザインで脚元を華やかに彩ります。
特にレース柄（1,210円）は、繊細な模様が足元を華やかにし、どんなボトムスにもぴったりのアクセントを加えます。秋冬のスタイルにぴったりの遊び心あるアイテムです。
限定商品や送料無料キャンペーンでお得にお試し
「Atsugi COLORS」では、オンラインショップと直営店限定商品も登場。裏起毛フェイクカラータイツ（2,200円）は、薄手のカラータイツのような透け感がありつつ、内側は裏起毛でしっかり防寒。
これからの寒い季節にぴったりなアイテムです。
さらに、10月3日（金）から20日（月）の期間中、オンラインショップでは「Atsugi COLORS」のアイテムが送料無料でお買い求めいただけるデビューキャンペーンも実施中。
今すぐチェックして、お得にゲットしよう！
豊富なカラーバリエーションで秋冬のコーディネートを楽しんで
「Atsugi COLORS」は、カラーと柄で自分だけのスタイルを表現できるレッグウェアブランド。
秋冬にぴったりのカラータイツやソックス、柄物アイテムなど、コーディネートの幅が広がること間違いなし！
期間限定の送料無料キャンペーンも実施中なので、この機会にぜひ「Atsugi COLORS」のアイテムを手に入れて、秋冬のおしゃれを楽しんでください♡