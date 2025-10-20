アツギ株式会社が新たに立ち上げたレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」。豊富なカラーバリエーションと魅力的なデザインで、秋冬のコーディネートをさらに楽しませてくれます。カラータイツやハイソックス、柄物など、全8型のアイテムが登場。さらに、アツギオンラインショップでは10月3日（金）から20日（月）まで、アツギカラーズデビューキャンペーンとして送料無料でお試しいただけます。

秋冬にぴったりなレッグウェアが勢揃い



25デニールカラーシアータイツ

25デニールカラーハイソックス

80デニールカラータイツ

レース柄

ダブルフィッシュネット柄

裏起毛フェイクカラータイツ

ダブルニットソックス

シャギーソックス

「Atsugi COLORS」は、総計27色の豊富なカラーバリエーションが魅力のレッグウェアブランド。

25デニールカラーシアータイツやカラーハイソックス、80デニールカラータイツなど、どんなコーディネートにもぴったりのアイテムが揃っています。

たとえば、25デニールカラーシアータイツ（880円）なら、肌に馴染みつつカラーが引き立つ絶妙な透け感が特徴で、カジュアルからフェミニンまで幅広いスタイルに対応します。

アツギが新しいレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」発表！

カラー×柄で遊び心満載のコーディネートを楽しんで



「Atsugi COLORS」のタイツやソックスは、シンプルにカラーを楽しむだけでなく、レース柄やダブルフィッシュネット柄のようなユニークなデザインで脚元を華やかに彩ります。

特にレース柄（1,210円）は、繊細な模様が足元を華やかにし、どんなボトムスにもぴったりのアクセントを加えます。秋冬のスタイルにぴったりの遊び心あるアイテムです。

限定商品や送料無料キャンペーンでお得にお試し



「Atsugi COLORS」では、オンラインショップと直営店限定商品も登場。裏起毛フェイクカラータイツ（2,200円）は、薄手のカラータイツのような透け感がありつつ、内側は裏起毛でしっかり防寒。

これからの寒い季節にぴったりなアイテムです。

さらに、10月3日（金）から20日（月）の期間中、オンラインショップでは「Atsugi COLORS」のアイテムが送料無料でお買い求めいただけるデビューキャンペーンも実施中。

今すぐチェックして、お得にゲットしよう！

豊富なカラーバリエーションで秋冬のコーディネートを楽しんで



「Atsugi COLORS」は、カラーと柄で自分だけのスタイルを表現できるレッグウェアブランド。

秋冬にぴったりのカラータイツやソックス、柄物アイテムなど、コーディネートの幅が広がること間違いなし！

期間限定の送料無料キャンペーンも実施中なので、この機会にぜひ「Atsugi COLORS」のアイテムを手に入れて、秋冬のおしゃれを楽しんでください♡