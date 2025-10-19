静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は、10月19日投開票が行われ、新しい市議20人が決まりました。19人が田久保市長への2度目の不信任決議案に賛成する方針で、再び可決される公算が大きくなりました。

学歴詐称疑惑を巡り、田久保市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して、前職18人、新人12人のあわせて30人が立候補しました。

19日に行われた投開票の結果、前職18人、新人2人が当選を決めました。このうち、田久保市長への不信任決議案を可決した前職18人に加え、不信任決議案に賛成すると答えた新人1人が当選したことから、田久保市長への2度目の不信任決議案の提出、可決の公算が大きくなりました。

確定投票率は59.22％で、2023年に行われた前回選(48.88％)を10.34ポイント上回りました。10月31日には、伊東市議会の臨時会が開かれる予定です。

【伊東市議選＝開票終了】

青木敬博(無前)1563票【当】

古川勇貴(無新)523票

重岡秀子(共前)1559票【当】

井戸清司(無前)1140票【当】

梅田和江(無新)492票

宮崎雅薫(無前)1349票【当】

鈴木絢子(無前)1075票【当】

シュタインマン信子(無新)868票

中島弘道(無前)2044票【当】

宇藤カザン(無新)540票

虫明弘雄(無前)1397票【当】

杉本一彦(維前)1793票【当】

四宮和彦(無前)1144票【当】

木梨さと美(無新)245票

犬飼このり(れ前)1049票【当】

篠原峰子(公前)1258票【当】

高鳥守旦(無新)888票

片桐基至(無新)1351票【当】

土屋雄二郎(無新)102票

浅田良弘(無前)961票【当】

遠藤道弥(無新)124票

河島紀美恵(無前)1265票【当】

大竹圭(無新)1759票【当】

竹本力哉(公前)1097票【当】

佐藤周(無前)1390票【当】

金井文昭(無新)183票

村上祥平(無前)3611票【当】

長沢正(公前)1190票【当】

川粼治(無新)142票

大川勝弘(無前)1038票【当】