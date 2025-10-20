timeleszº´Æ£¾¡Íø¡¢Þú¤ß½Ð¤ë¿§µ¤¤ÇÌ¥Î»¡Öanan¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¡¢10·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2469¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£¾¡Íø¡¢27ºÐ¤Ç13ºÐÌò±é¤¸¤ë
ÆÃ½¸¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥«¥é¥À¤Ë¤¤¤¤¤â¤ÎÂç¾Þ2025¡¦½©¡×¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢10·î30Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ15Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±Æü¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖA Bird on Tiptoe¡×¤ò´©¹Ô¤¹¤ëº´Æ£¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎÀÐÅÄ¿¿À¡»á¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¡£º£²ó¡¢¡Öanan¡×¤Çº´Æ£¤òÀÐÅÄ»á¤¬»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÁÇ´é¤Îº´Æ£¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡¢Âç¿Í¤Î·°¤ê¤È¼¾ÅÙ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Öanan¡×¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿º´Æ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¡£º´Æ£¤ÎÁÇ´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¡Öanan¡×¤é¤·¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é¡©¤½¤ì¤Ï¡È¿§µ¤¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤«¤éÐªÎ¥¤»¤º¡¢29ºÐ¤ÎÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ÈÞú¤ß¤Ç¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢º´Æ£¤¬»ý¤Ä¡È¹â·é¤µ¡¦µ¤ÉÊ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½À¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤ÎÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼ª¸µ¤Ë¤Ï¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¥¤¥ä¥«¥Õ¤ò¥×¥é¥¹¡£ÇöÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¿À¡¹¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¡É¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥ó¡É¤«¤é¡È¥ª¥Õ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ÎÇØÆÁ´¶¤¬°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤¬»ý¤Ä¡È¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¿²Å¾¤ó¤ÇÇË´é¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¤¸¤Ã¤È¥«¥á¥é¤òÇÁ¤¹þ¤à´ãº¹¤·¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢²¦´§¤òÆ¬¤ËºÜ¤»¤¿¥«¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê15Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´Æ£¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀÕ¤ä½ÉÌ¿¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëº´Æ£¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢20Âå¥é¥¹¥È¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¤³¤È¤ä¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ½¸¤ËÍí¤á¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐÅÄ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¼Â¸½¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê»£±Æ¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¿§µ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Öanan¡×¤Î»£±Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ë¼«¿È¤òÂª¤¨¤ë´¶À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
