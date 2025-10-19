今年こそトライ！ ぬいぐるみみたいな【ふわもこファーアウター】を指名買い
パンチのあるボリューム感で旬のムードを醸せる【ふわもこファーアウター】。
ぬいぐるみみたいな質感は癒し効果も!?
羽織るだけで旬顔になる便利さを、今年こそ手に入れて。
“ALLファー”アウター
ボリュームボアコート/emmi
ふんわりとカールした毛足が魅力のファー素材を使用した、エアリーで存在感のあるショートコート。程よく立ち上がるネックラインで、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングにマッチ。羽織るだけでシーズンムードを引き上げてくれます。
ECOPELパイピングボアジャケット/ánuans
スエード素材をボンディングして仕上げた上質感のあるボア使いが特徴。ジャケットとミドルコートの中間のようなサイズ感で、様々なシーンに活用するアイテムです。縁取りのパイピングがシルエットを引き締め、フロントに施したボタンは目を惹くアクセントに。
ECOPELショートファーコート/FRAY I.D
プードルライクなウェーブファーが存在感たっぷり！ 全体のシルエットはすっきりとしたショート丈でデイリー使いしやすいバランスにこだわりました。襟を抜くように着るとさらに抜け感が加わります。
金釦クロップドファージャケット/Mila Owen
ロングセラーのノーカラージャケットを、ファー素材にシフトさせたヒットアイテム。今年は生地の厚みを減らして、着ぶくれ感を抑えました。金ボタンは見せかけで、全てスナップボタンで着やすく、短丈のコンパクトなサイズ感でバランスの取りやすさはピカイチ。
“部分ファー”アウター
ショートケープコート/SNIDEL
さっと着られてレディな印象を醸すケープコートが今季もお目見え。腕をすっぽりと覆う美しいフレアデザインが、上品さをプラスします。程よく肉厚なウール混の生地で、顔まわりを華やかに彩るファー襟がポイント！ ファー襟はボタンで取り外しが可能です。
ファーポンチョコート/CELFORD
贅沢なボリュームのファーが目を惹くポンチョコート。羽織るだけでクラシカルな華やかさと旬のこなれ感を演出。デイリーにも特別な日にも活躍してくれる優秀アウターです。