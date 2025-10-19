今年こそトライ！ ぬいぐるみみたいな【ふわもこファーアウター】を指名買い

パンチのあるボリューム感で旬のムードを醸せる【ふわもこファーアウター】。

ぬいぐるみみたいな質感は癒し効果も!?

羽織るだけで旬顔になる便利さを、今年こそ手に入れて。

“ALLファー”アウター

ボリュームボアコート/emmi

ふんわりとカールした毛足が魅力のファー素材を使用した、エアリーで存在感のあるショートコート。程よく立ち上がるネックラインで、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングにマッチ。羽織るだけでシーズンムードを引き上げてくれます。

ECOPELパイピングボアジャケット/ánuans

スエード素材をボンディングして仕上げた上質感のあるボア使いが特徴。ジャケットとミドルコートの中間のようなサイズ感で、様々なシーンに活用するアイテムです。縁取りのパイピングがシルエットを引き締め、フロントに施したボタンは目を惹くアクセントに。

ECOPELショートファーコート/FRAY I.D



プードルライクなウェーブファーが存在感たっぷり！ 全体のシルエットはすっきりとしたショート丈でデイリー使いしやすいバランスにこだわりました。襟を抜くように着るとさらに抜け感が加わります。

金釦クロップドファージャケット/Mila Owen



ロングセラーのノーカラージャケットを、ファー素材にシフトさせたヒットアイテム。今年は生地の厚みを減らして、着ぶくれ感を抑えました。金ボタンは見せかけで、全てスナップボタンで着やすく、短丈のコンパクトなサイズ感でバランスの取りやすさはピカイチ。

“部分ファー”アウター

ショートケープコート/SNIDEL

さっと着られてレディな印象を醸すケープコートが今季もお目見え。腕をすっぽりと覆う美しいフレアデザインが、上品さをプラスします。程よく肉厚なウール混の生地で、顔まわりを華やかに彩るファー襟がポイント！ ファー襟はボタンで取り外しが可能です。

ファーポンチョコート/CELFORD



贅沢なボリュームのファーが目を惹くポンチョコート。羽織るだけでクラシカルな華やかさと旬のこなれ感を演出。デイリーにも特別な日にも活躍してくれる優秀アウターです。