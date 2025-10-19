ユナイテッド戦でメンバー外となった遠藤。（C）Getty Images

写真拡大

　現地10月19日に開催されるプレミアリーグ第８節で、遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドにマンチェスター・ユナイテッドを迎え撃つ。

　この一戦を前に、スターティングイレブンが発表されて、遠藤はメンバー外となった。

　この日本人MFは代表ウィーク前に行なわれた前節のチェルシー戦（１−２）に86分から途中出場。しかしその後、怪我と発表され、選出されていた日本代表の10月シリーズへの参加を辞退していた。
 
　復帰が期待されていた代表ウィーク明けのユナイテッド戦でもベンチ入りできず。これを受けてSNS上ではリバプールファンから以下のような声が上がっている。

「エンドウがいない！！」
「間に合わなかったか」
「さすがに怪我まだ治らんよな」
「怪我が完治していないのか？それとも外されたのか？」
「ゆっくり休んでください」
「ベンチにミッドフィルダーが１人しかいない…」
「エンドウがいなくて大丈夫か？」

　リバプールの次戦は、22日に行なわれるチャンピオンズリーグのフランクフルト戦。遠藤は戻ってこられるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？

 