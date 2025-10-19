「エンドウがいない！！」「間に合わなかったか」代表ウィーク明け初戦のマンU戦で遠藤航がメンバー外。リバプールファンからは心配の声「ベンチにMFが１人しかいない…」
現地10月19日に開催されるプレミアリーグ第８節で、遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドにマンチェスター・ユナイテッドを迎え撃つ。
この一戦を前に、スターティングイレブンが発表されて、遠藤はメンバー外となった。
この日本人MFは代表ウィーク前に行なわれた前節のチェルシー戦（１−２）に86分から途中出場。しかしその後、怪我と発表され、選出されていた日本代表の10月シリーズへの参加を辞退していた。
復帰が期待されていた代表ウィーク明けのユナイテッド戦でもベンチ入りできず。これを受けてSNS上ではリバプールファンから以下のような声が上がっている。
「エンドウがいない！！」
「間に合わなかったか」
「さすがに怪我まだ治らんよな」
「怪我が完治していないのか？それとも外されたのか？」
「ゆっくり休んでください」
「ベンチにミッドフィルダーが１人しかいない…」
「エンドウがいなくて大丈夫か？」
リバプールの次戦は、22日に行なわれるチャンピオンズリーグのフランクフルト戦。遠藤は戻ってこられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
この一戦を前に、スターティングイレブンが発表されて、遠藤はメンバー外となった。
この日本人MFは代表ウィーク前に行なわれた前節のチェルシー戦（１−２）に86分から途中出場。しかしその後、怪我と発表され、選出されていた日本代表の10月シリーズへの参加を辞退していた。
復帰が期待されていた代表ウィーク明けのユナイテッド戦でもベンチ入りできず。これを受けてSNS上ではリバプールファンから以下のような声が上がっている。
「間に合わなかったか」
「さすがに怪我まだ治らんよな」
「怪我が完治していないのか？それとも外されたのか？」
「ゆっくり休んでください」
「ベンチにミッドフィルダーが１人しかいない…」
「エンドウがいなくて大丈夫か？」
リバプールの次戦は、22日に行なわれるチャンピオンズリーグのフランクフルト戦。遠藤は戻ってこられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？